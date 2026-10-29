Los docentes de la UNT profundizan sus reclamos ante el Rectorado y superan los 50 días de paro

La Asociación de Docentes e Investigadores de la Universidad Nacional de Tucumán (Adiunt) se reunió el miércoles pasado con el rector, Sergio Mohamed, para plantear una serie de reclamos salariales y laborales, y exigir respuestas a problemas que afectan a docentes de las facultades y de las escuelas experimentales. Tras la audiencia, el gremio aguarda que el Rectorado informe hasta mañana quiénes serán sus representantes en la mesa paritaria local y cuándo se retomarán las negociaciones, suspendidas desde marzo.
“Necesitamos la convocatoria porque hay problemas que van más allá de la cuestión salarial que corresponde resolver a la Nación. Hay situaciones locales que deben discutirse como las deudas salariales, las demoras administrativas, los reglamentos de concursos y las violaciones al convenio colectivo de trabajo”, afirmó a LA GACETA la secretaria general de Adiunt, Anahí Rodríguez.
Uno de los principales planteos estuvo relacionado con las demoras en el pago de los salarios a los docentes que ingresan a sus cargos. Según Rodríguez, los trabajadores pueden esperar varios meses antes de percibir sus primeros haberes y luego enfrentar nuevas dificultades para cobrar los retroactivos.
“Por lo general, la demora habitual es de más de cuatro meses. Hay veces en que se extiende todavía más por el propio sistema burocrático de la Universidad, entre los papeles y las resoluciones que tienen que tramitarse. Son problemas que necesitan una respuesta y que deben discutirse en la paritaria local”, remarcó.
El ingreso de la Policía
Durante la reunión, Adiunt también expresó su rechazo al ingreso de efectivos policiales a las instalaciones universitarias. El planteo se produjo luego del episodio ocurrido en la Facultad de Filosofía y Letras, donde un integrante de la Policía de Tucumán ingresó al edificio y habría mantenido un altercado con un estudiante tras una protesta realizada en las puertas de esa unidad académica. Hubo reclamo del decano de la Facultad y la Policía se comprometió a realizar una investigación interna.
El gremio advirtió sobre el efecto que este tipo de intervenciones puede tener en la comunidad universitaria. “No se trata de un hecho menor, sino de una medida intimidatoria que genera amedrentamiento entre docentes y estudiantes que venimos luchando”, manifestaron.
La agenda de reclamos incluyó, además, los problemas de atención en la obra social universitaria Asunt, el deterioro edilicio de facultades y escuelas, la falta de presupuesto para el gabinete interdisciplinario destinado a atender situaciones de violencia de género y la deuda salarial que afecta a docentes de Aguilares. También se reclamó el respeto de las tutelas sindicales y mayor transparencia sobre los fondos que recibe la UNT por la explotación de la mina de Farallón Negro.
En el Rectorado tomaron registro de los planteos y se comprometieron a estudiarlos. Asimismo, anticiparon que buscarán retomar a la brevedad el funcionamiento de la paritaria docente de nivel particular. Sin embargo, hasta el momento de las declaraciones de Rodríguez, el gremio no había recibido información formal sobre la designación de los representantes ni sobre una fecha para la próxima reunión.
Paro de siete días
En paralelo, ayer comenzó el paro de una semana convocado por las asociaciones nucleadas en Conadu Histórica, entre ellas Adiunt, en reclamo al Gobierno nacional por el cumplimiento efectivo de la Ley de Financiamiento Universitario, que lleva más de un año sin aplicarse de manera efectiva.
La medida coincide con el paro de una semana dispuesto por la Federación Argentina del Trabajador de las Universidades Nacionales (Fatun), que representa a los trabajadores no docentes. La coincidencia de ambas protestas profundizará el impacto en las facultades y escuelas experimentales, ya que también se verán afectados los servicios básicos a cargo del personal no docente.
El gremio docente participará el 6 de noviembre de un nuevo congreso para evaluar la continuidad del plan de lucha. Mientras tanto, la respuesta que el Rectorado se comprometió a brindar hasta mañana será clave para determinar cuándo se retomará la negociación local.