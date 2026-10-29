Los docentes de la UNT profundizan sus reclamos ante el Rectorado y superan los 50 días de paro

El ingreso de la Policía

Durante la reunión, Adiunt también expresó su rechazo al ingreso de efectivos policiales a las instalaciones universitarias. El planteo se produjo luego del episodio ocurrido en la Facultad de Filosofía y Letras, donde un integrante de la Policía de Tucumán ingresó al edificio y habría mantenido un altercado con un estudiante tras una protesta realizada en las puertas de esa unidad académica. Hubo reclamo del decano de la Facultad y la Policía se comprometió a realizar una investigación interna.