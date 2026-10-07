Financiamiento Universitario: estudiantes tomaron la Secretaría de Educación de la Nación

Ayer, el Gobierno de Javier Milei confirmó este martes que apelará el fallo que declaró inconstitucional el decreto que había frenado la aplicación de la Ley de Financiamiento Universitario y ordenó ejecutarla de manera inmediata. La medida se conoció horas después de que el juez federal Martín Cormick hiciera lugar a los amparos presentados por el Consejo Interuniversitario Nacional (CIN) y la Universidad de Buenos Aires (UBA).

La resolución obliga al Gobierno a aplicar la ley vigente desde 2025, que contempla medidas vinculadas con los salarios docentes y no docentes, las becas, la investigación y las partidas destinadas a las universidades nacionales.