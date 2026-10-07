Política

Financiamiento Universitario: estudiantes tomaron la Secretaría de Educación de la Nación

La medida tuvo lugar después de que la Justicia declarara inconstitucional el decreto con el que el Gobierno había frenado la aplicación de la ley.

Estudiantes solicitaron el cumplimiento de la Ley de Financiamiento Universitario.
Estudiantes solicitaron el cumplimiento de la Ley de Financiamiento Universitario.
Hace 1 Hs

Resumen para apurados

  • Estudiantes universitarios tomaron este miércoles la Secretaría de Educación en Buenos Aires para exigir la aplicación de la Ley de Financiamiento Universitario.
  • La protesta ocurrió tras un fallo que declaró inconstitucional el freno a la norma. Tras dialogar sin acuerdo con Carlos Torrendell, la Policía desalojó el edificio.
  • El Gobierno adelantó que apelará el fallo que exige cumplir la ley, anticipando mayor tensión judicial y gremial en torno a las partidas para las universidades.
Resumen generado con IA

Un grupo de estudiantes ingresó este miércoles al edificio de la Secretaría de Educación de la Nación y realizaron una “sentada” en las inmediaciones para reclamar por el cumplimiento de la Ley de Financiamiento Universitario.

La protesta comenzó cerca de las 17.40, cuando los manifestantes ingresaron al edificio. En ese momento se produjeron empujones con el personal de la fuerza de seguridad. Quienes lograron sobrepasar a los agentes se sentaron en el piso y exigieron mantener un encuentro con el secretario de Educación, Carlos Torrendell.

El reclamo de los estudiantes por el financiamiento universitario

De la protesta participaron estudiantes de la Universidad de Buenos Aires (UBA), la Universidad Nacional de las Artes (UNA), la Universidad Nacional de La Plata (UNLP), la Universidad Nacional de Quilmes (UNQ) y la Universidad Nacional de San Martín (Unsam).

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Después de varias horas de manifestación, los estudiantes consiguieron reunirse con Torrendell. Según aseguraron los presentes, durante el encuentro el secretario de Educación no respondió a ninguno de los reclamos planteados.

La protesta continuó en el edificio mientras los manifestantes reclamaban por el cumplimiento de la Ley de Financiamiento Universitario, consignó el diario La Nación. 

Desalojo y tensión en el Palacio Pizzurno

Cerca de las 19.30, un grupo de efectivos de la Policía Federal ingresó al edificio. Los estudiantes sostuvieron que el objetivo de los agentes era removerlos del lugar.

Financiamiento Universitario: el Gobierno apelará el fallo que ordenó el inmediato cumplimiento de la ley

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Poco después, los manifestantes fueron desalojados. Los estudiantes denunciaron que el procedimiento se realizó de manera violenta.

La protesta se extendió hasta pasadas las 20, cuando los efectivos de la Policía Federal concretaron el desalojo del edificio de la Secretaría de Educación.

Financiamiento Universitario: el Gobierno apelará el fallo que ordenó el inmediato cumplimiento de la ley

Ayer, el Gobierno de Javier Milei confirmó este martes que apelará el fallo que declaró inconstitucional el decreto que había frenado la aplicación de la Ley de Financiamiento Universitario y ordenó ejecutarla de manera inmediata. La medida se conoció horas después de que el juez federal Martín Cormick hiciera lugar a los amparos presentados por el Consejo Interuniversitario Nacional (CIN) y la Universidad de Buenos Aires (UBA).
La resolución obliga al Gobierno a aplicar la ley vigente desde 2025, que contempla medidas vinculadas con los salarios docentes y no docentes, las becas, la investigación y las partidas destinadas a las universidades nacionales.

En su fallo, el titular del Juzgado Contencioso Administrativo Federal N° 11 invalidó la cláusula del decreto 759/2025 que subordinaba la ejecución de la ley a la definición de los recursos presupuestarios. Además, ordenó al Ejecutivo dictar las normas reglamentarias necesarias para garantizar su “cumplimiento inmediato”.

Para Cormick, el mecanismo utilizado por el Gobierno era “extraconstitucional”, ya que permitía bloquear una ley que había sido ratificada por ambas cámaras del Congreso. En los fundamentos de su decisión, el magistrado señaló que el artículo 9 de la norma ya contempla herramientas para financiarla, entre ellas la adecuación de partidas y el uso de los ingresos corrientes que superen lo presupuestado, sin afectar la coparticipación de las provincias.

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