La respuesta al llamado de la cultura

Los números acompañan esa lectura. La octava edición se preparaba para recibir no menos de 8.000 visitantes. En 2024, la organización hablaba de más de 20.000 personas por edición. En 2025, la propuesta llegó a 28 museos y siete espacios invitados repartidos en 12 localidades, con un promedio de 25.000 visitas por edición. Un evento que nació como un circuito capitalino se volvió provincial: este año, 28 espacios abrieron sus puertas con actividades en la Capital y en distintos puntos del interior. Claramente la tendencia muestra un crecimiento en la convocatoria de los ciudadanos.