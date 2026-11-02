Seguridad El crimen de Érika Álvarez: un caso atravesado por los vínculos narco Las hermanas de Érika relataron ante el tribunal detalles sobre un presunto narcotraficante conocido como Carlos y las supuestas conexiones de Sosa con el mundo de las drogas. Compartir Whatsapp Facebook X Linkedin Copiar dirección URL EN EL JUICIO. Maira Alvarez, una de las hermanas de Érika, en la jornada en la que prestó declaración. Por Gustavo Rodríguez Hace 5 Hs Seguir en Escuchar nota Tu navegador no soporta HTML5 audio Esta nota pertenece al contenido premium y es exclusiva para suscriptores. Temas NarcotráficoPedro GalloErika Antonella ÁlvarezFelipe "El Militar" Sosa Tamaño texto Comentarios Lo más popular Recordando a Antonio Dal Masetto ¿Qué está pasando? El enigma de la muerte Lean y vean a Delphine de Vigan Angela Merkel en motocarro Ranking notas premium Revés para el DNU de Milei: la Justicia Federal tucumana declaró inconstitucional en un caso liberar las cuotas de una prepaga Fue parte de la dinastía de Tucumán Rugby, brilló con la Naranja ante Francia y una lesión lo dejó sin Mundial: la historia de Santiago Mesón La Cámara Federal de Tucumán pone en marcha su división en dos salas este lunes San Martín se quedó afuera de todo y enfrenta otro problema: cómo financiar la reconstrucción A pesar de la crisis, Argentina lidera la adopción de inteligencia artificial