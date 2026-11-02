Seguridad

El crimen de Érika Álvarez: un caso atravesado por los vínculos narco

Las hermanas de Érika relataron ante el tribunal detalles sobre un presunto narcotraficante conocido como Carlos y las supuestas conexiones de Sosa con el mundo de las drogas.

EN EL JUICIO. Maira Alvarez, una de las hermanas de Érika, en la jornada en la que prestó declaración.
EN EL JUICIO. Maira Alvarez, una de las hermanas de Érika, en la jornada en la que prestó declaración.
Gustavo Rodríguez
Por Gustavo Rodríguez Hace 5 Hs

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Temas NarcotráficoPedro GalloErika Antonella ÁlvarezFelipe "El Militar" Sosa
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