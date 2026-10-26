Recusan a otros dos camaristas en el amparo contra la Asociación de Magistrados

En simultáneo, el camarista Benjamín Moisá -quien el 21 de octubre había aceptado la inhibición de Cossio pero observó las excusaciones de los vocales Carlos Enrique Courtade, María del Pilar Amenábar y Laura Alcira David advirtiendo que las actuaciones “afectadas por el temor o la complacencia hacen crujir los cimientos y el andamiaje de la República”- difundió un comunicado cuestionando el sorteo administrativo: “Habiendo tomado conocimiento por LA GACETA que la Oficina de Gestión Asociada de la Excma. Cámara en lo Civil y Comercial Común y Documentos y Locaciones ha procedido a hacer un «sorteo» del tribunal de excusación para definir la subrogancia de la Presidencia de la Excma. Cámara, ante la excusación de varios de sus miembros en la causa ‘Seguí, Malvina c. AMT sobre Amparo’, me veo en la obligación de aclarar que mi instrucción a la OGA por resolución del 21 del corriente (punto III), como director del proceso (art. 125, CPCC), no fue que realizara un ‘sorteo’ sino que, de acuerdo a lo expresa y claramente dispuesto por los arts. 112 y 117 del CPCC, procediera a ‘integrar’ el tribunal de excusación con todos los vocales de la Excma. Cámara que quedaran hábiles, entre los cuales me incluyo, para resolver las excusaciones de los Sres. vocales Cossio (vicepresidente), Courtade, Amenábar y David, y designar en definitiva el vocal subrogante del Presidente para resolver el conflicto negativo suscitado entre los Sres. Jueces de la XII y XIII nominaciones, Dres. Appás y Tejerizo, en los términos del art 112 del CPCC”.