Emprender no es tener éxito siempre: tres historias que inspiran a los jóvenes en Elevate 2026

Hay una foto que Juan Bautista Terán no necesita buscar demasiado para recordar. En ella está sentado, a punto de llorar. La máquina que había comprado para aumentar la producción de sus barritas no había funcionado. Había invertido sus ahorros en una solución que prometía resolverle todos los problemas y, en cambio, se había quedado sin una sola barrita nueva para vender. Los clientes seguían esperando. La plata se había terminado y él no sabía cómo salir de esa situación.