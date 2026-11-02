Cartas de lectores: regular el acceso

Los diferentes ambientes en Tucumán, con sus selvas, quebradas, ríos y montañas, constituyen uno de los mayores atractivos naturales de nuestra provincia. Cada vez más personas se acercan a estos ambientes para caminar, practicar trekking, andinismo, ciclismo de montaña o enduro. Muchas lo hacen por placer y contacto con la naturaleza, pero no siempre cuentan con la experiencia, preparación o conocimientos necesarios para afrontar los riesgos de estos recorridos. La niebla, los cambios bruscos del tiempo, las crecidas repentinas, una lesión o la pérdida de orientación pueden transformar una caminata en una emergencia que demande importantes recursos para localizar y rescatar a quienes se encuentran en dificultades. Por eso, Tucumán necesita implementar un sistema obligatorio de registro de las personas que ingresan a determinados ambientes de montaña. Saber quién entra, cuántos lo acompañan, cuál será su itinerario y cuándo estima regresar puede resultar decisivo ante un accidente o extravío. No se trata de restringir el acceso a la naturaleza, sino de proteger la vida. También es necesario establecer que los recorridos de mediana y alta dificultad cuenten con el acompañamiento de guías especializados, debidamente capacitados y registrados. Los municipios y comunas con afluencia de visitantes deben participar activamente en su identificación, inscripción y control, en coordinación con los organismos provinciales competentes. Esta regulación debe alcanzar tanto a las áreas protegidas como a los cerros, quebradas y senderos que carecen de protección formal. La ausencia de una categoría de conservación no significa ausencia de riesgos. No deberíamos esperar a que alguien se pierda para preguntarnos quién ingresó a la montaña y por dónde fue. Registrar a quienes ingresan y contar con guías especializados cuando el recorrido lo exige puede hacer la diferencia entre una caminata placentera y una tragedia. Proteger nuestras montañas también significa proteger la vida de quienes las disfrutan.