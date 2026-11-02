Cartas de lectores: el regreso de la democracia

El 30 de octubre de 1983 marcó un hito para la recuperación democrática. Se cumplieron 43 años de tan significativa fecha; el pueblo salió a las calles alborozado; el triunfo de la UCR, con Alfonsín a la cabeza, trascendió a otros sectores que participaron en la contienda. Quizás el mejor homenaje de las tantas vicisitudes que se atravesó fue ese “rezo laico” -como él lo llamó- del Preámbulo de la Constitución Nacional, que debe servir y ser obligatoria su enseñanza en todo establecimiento escolar, sea privado o estatal. Como reflexión, hay que volver a las fuentes; se debe entender en la actual hora que sin partidos políticos como sostenes del sistema democrático, como lo fija nuestra Carta Magna, estamos expuestos a cualquier aventura de mesiánicos.