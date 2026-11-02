OpiniónCartas de lectores

Cartas de lectores: el regreso de la democracia
Por Redacción LA GACETA Hace 7 Hs

El 30 de octubre de 1983 marcó un hito para la recuperación democrática. Se cumplieron 43 años de tan significativa fecha; el pueblo salió a las calles alborozado; el triunfo de la UCR, con Alfonsín a la cabeza, trascendió a otros sectores que participaron en la contienda. Quizás el mejor homenaje de las tantas vicisitudes que se atravesó fue ese “rezo laico” -como él lo llamó- del Preámbulo de la Constitución Nacional, que debe servir y ser obligatoria su enseñanza en todo establecimiento escolar, sea privado o estatal. Como reflexión, hay que volver a las fuentes; se debe entender en la actual hora que sin partidos políticos como sostenes del sistema democrático, como lo fija nuestra Carta Magna, estamos expuestos a cualquier aventura de mesiánicos.

José Luis Avignone                                                           

Marcos Paz 922 - S. M. de Tucumán

Tamaño texto
Comentarios
Lo más popular
1

Recordando a Antonio Dal Masetto

2

¿Qué está pasando?

3

El enigma de la muerte

4

Lean y vean a Delphine de Vigan

Angela Merkel en motocarro
5

Angela Merkel en motocarro

Ranking notas premium
Revés para el DNU de Milei: la Justicia Federal tucumana declaró inconstitucional en un caso liberar las cuotas de una prepaga
1

Revés para el DNU de Milei: la Justicia Federal tucumana declaró inconstitucional en un caso liberar las cuotas de una prepaga

Fue parte de la dinastía de Tucumán Rugby, brilló con la Naranja ante Francia y una lesión lo dejó sin Mundial: la historia de Santiago Mesón
2

Fue parte de la dinastía de Tucumán Rugby, brilló con la Naranja ante Francia y una lesión lo dejó sin Mundial: la historia de Santiago Mesón

La Cámara Federal de Tucumán pone en marcha su división en dos salas este lunes
3

La Cámara Federal de Tucumán pone en marcha su división en dos salas este lunes

San Martín se quedó afuera de todo y enfrenta otro problema: cómo financiar la reconstrucción
4

San Martín se quedó afuera de todo y enfrenta otro problema: cómo financiar la reconstrucción

A pesar de la crisis, Argentina lidera la adopción de inteligencia artificial
5

A pesar de la crisis, Argentina lidera la adopción de inteligencia artificial

Más Noticias
Una mirada al universo: la descontrolada caída del telescopio espacial Swift

Una mirada al universo: la descontrolada caída del telescopio espacial Swift

San Martín se quedó afuera de todo y enfrenta otro problema: cómo financiar la reconstrucción

San Martín se quedó afuera de todo y enfrenta otro problema: cómo financiar la reconstrucción

Angela Merkel en motocarro

Angela Merkel en motocarro

La IA y el futuro de la literatura

La IA y el futuro de la literatura

John Connolly: “Los escritores somos como cuervos”

John Connolly: “Los escritores somos como cuervos”

Padre Mugica

Padre Mugica

Entre la pantalla y el papel

Entre la pantalla y el papel

Comentarios