Miles de tucumanos reclamaron que Milei cumpla la Ley de Financiamiento Universitario

Primero llegaron algunos estudiantes. Después se sumaron docentes, trabajadores no docentes, autoridades universitarias y representantes gremiales. Poco a poco, el frente del Rectorado de la Universidad Nacional de Tucumán (UNT) se convirtió en el punto de encuentro de miles de personas que, entre carteles y consignas, volvieron a las calles para reclamar por el financiamiento de la educación pública. La quinta Marcha Federal Universitaria expresó en Tucumán un conflicto que sigue atravesando la vida de las facultades.