Paro nacional docente: la Casa de Corrientes fue el punto de reclamo en CABA

La conmoción por el femicidio de Nancy Godoy también se hizo sentir en la Ciudad de Buenos Aires. En el marco del paro nacional impulsado por la Confederación de Trabajadores de la Educación de la República Argentina (Ctera), organizaciones sindicales y trabajadores de la educación se movilizaron para exigir justicia y el esclarecimiento del crimen.
La convocatoria reunió a tres gremios de la Confederación General del Trabajo (CGT): la Confederación de Educadores Argentinos (CEA), la Unión Docentes Argentinos (UDA) y la Asociación del Magisterio de Enseñanza Técnica (AMET), que llevaron como consigna el pedido de justicia por Nancy. La jornada fue planteada como una instancia de duelo colectivo ante un hecho que impactó en la comunidad educativa de todo el país.
Una de las primeras concentraciones se realizó frente a la Casa de Corrientes, en Maipú al 271. Más tarde, agrupaciones docentes opositoras a la conducción gremial marcharon hacia el Obelisco, donde interrumpieron el tránsito. La movilización trasladó al centro porteño el reclamo que también tuvo expresiones en distintas provincias.
El dolor por el crimen estuvo presente en los testimonios de quienes compartieron tareas y experiencias con Godoy. Una docente rural que la conocía desde la infancia expresó su conmoción en declaraciones a TN: “Soy directora rural y esto me duele mucho como mamá y docente. Es algo que no tiene explicación”. Otra trabajadora de la educación resumió el sentimiento de sus colegas al afirmar: “Nancy nos duele a todos”.
Deficiencias
Además del reclamo por el femicidio, los manifestantes señalaron las condiciones en las que trabajaba Godoy en la Escuela Rural N° 626, ubicada en un predio de la estancia El Curupí. Docentes que participaron de la protesta advirtieron que la precariedad y las deficiencias de infraestructura afectan a numerosas instituciones rurales. Una de las maestras que habló con el canal describió como “intransitables” las condiciones en las que se desempeñaba Nancy.
Mirna, una maestra correntina que actualmente trabaja en la provincia de Buenos Aires, expresó su dolor por el crimen y cuestionó la situación social y educativa de su provincia. También reclamó que los recursos públicos se destinen a fortalecer las escuelas y el sistema de salud. Su planteo puso el foco en la necesidad de atender las dificultades que atraviesan las comunidades educativas, especialmente en zonas alejadas de los centros urbanos.
En la protesta, los sindicatos plantearon que la situación de Nancy debe servir para visibilizar las condiciones en las que numerosos docentes desarrollan sus tareas y la falta de respuestas ante esos problemas.