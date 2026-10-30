Paro nacional docente: la Casa de Corrientes fue el punto de reclamo en CABA

El dolor por el crimen estuvo presente en los testimonios de quienes compartieron tareas y experiencias con Godoy. Una docente rural que la conocía desde la infancia expresó su conmoción en declaraciones a TN: “Soy directora rural y esto me duele mucho como mamá y docente. Es algo que no tiene explicación”. Otra trabajadora de la educación resumió el sentimiento de sus colegas al afirmar: “Nancy nos duele a todos”.