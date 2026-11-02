Seguridad

El juicio por el crimen de Érika: ¿a qué le tiene miedo “El Militar” Sosa?

Esa es una de las preguntas que surgieron durante la primera semana del juicio. Las supuestas amenazas denunciadas por la defensa y las posturas de las partes frente a esa situación.

GESTOS. El abogado defensor Marcelo Cosiansi se toma la cara, durante una de las jornadas del juicio; a su lado, Sosa se muestra impasible.
GESTOS. El abogado defensor Marcelo Cosiansi se toma la cara, durante una de las jornadas del juicio; a su lado, Sosa se muestra impasible.
Gustavo Rodríguez
Por Gustavo Rodríguez Hace 5 Hs

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