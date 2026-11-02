Seguridad El juicio por el crimen de Érika: ¿a qué le tiene miedo “El Militar” Sosa? Esa es una de las preguntas que surgieron durante la primera semana del juicio. Las supuestas amenazas denunciadas por la defensa y las posturas de las partes frente a esa situación. Compartir Whatsapp Facebook X Linkedin Copiar dirección URL GESTOS. El abogado defensor Marcelo Cosiansi se toma la cara, durante una de las jornadas del juicio; a su lado, Sosa se muestra impasible. Por Gustavo Rodríguez Hace 5 Hs Seguir en Escuchar nota Tu navegador no soporta HTML5 audio Esta nota pertenece al contenido premium y es exclusiva para suscriptores. Temas InseguridadErika Antonella ÁlvarezJustina GordilloFelipe "El Militar" Sosa Tamaño texto Comentarios NOTICIAS RELACIONADAS Las 10 claves para entender el proceso oral por el femicidio de Érika Antonella Álvarez El juicio por el crimen de Érika: cómo fue el escándalo que se desató en la cuarta audiencia Juicio por el crimen de Érika: el reencuentro de Gordillo y Sosa fue entre las lágrimas y la indiferencia El juicio por el crimen de Érika: tensión, advertencias y hasta una broma El juicio por el crimen de Érika: quiénes ganan y quiénes pierden con la declaración de Sosa Lo más popular Recordando a Antonio Dal Masetto ¿Qué está pasando? El enigma de la muerte Lean y vean a Delphine de Vigan Angela Merkel en motocarro Ranking notas premium Revés para el DNU de Milei: la Justicia Federal tucumana declaró inconstitucional en un caso liberar las cuotas de una prepaga Fue parte de la dinastía de Tucumán Rugby, brilló con la Naranja ante Francia y una lesión lo dejó sin Mundial: la historia de Santiago Mesón La Cámara Federal de Tucumán pone en marcha su división en dos salas este lunes San Martín se quedó afuera de todo y enfrenta otro problema: cómo financiar la reconstrucción A pesar de la crisis, Argentina lidera la adopción de inteligencia artificial