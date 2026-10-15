Política

La Justicia suspendió las multas al Gobierno por no aplicar la Ley de Financiamiento Universitario

La Cámara Nacional de Apelaciones en lo Contencioso Administrativo Federal dispuso frenar provisoriamente las sanciones contra el jefe de Gabinete, Diego Santilli, mientras se tramita una apelación presentada por el Ministerio de Capital Humano.

FINANCIAMIENTO UNIVERSITARIO. La Justicia suspendió las multas.
FINANCIAMIENTO UNIVERSITARIO. La Justicia suspendió las multas.
Por Redacción Política Hace 2 Hs

Resumen para apurados

  • La Cámara Federal suspendió este jueves en Buenos Aires las multas al Gobierno por presunto incumplimiento de la cautelar sobre la Ley de Financiamiento Universitario.
  • El juez Cormick impuso una sanción diaria a Diego Santilli por no actualizar salarios y becas, pero Capital Humano apeló argumentando que ya cumplió la cautelar.
  • La suspensión regirá hasta que se defina la apelación de fondo, aliviando la presión judicial sobre el Ejecutivo en pleno conflicto con la comunidad universitaria nacional.
Resumen generado con IA

La Justicia suspendió la aplicación de multas al Gobierno de Javier Milei por el incumplimiento de la Ley de Financiamiento Universitario. La medida se produce luego de que la Sala III de la Cámara Nacional de Apelaciones en lo Contencioso Administrativo Federal aceptara un recurso presentado por las autoridades legales del Ministerio de Capital Humano. 

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La resolución dejó en suspenso la sanción económica que había dispuesto el juez en lo Contencioso Administrativo Federal Martín Cormick contra el jefe de Gabinete, Diego Santilli, por considerar que existía un incumplimiento de la medida cautelar que ordenaba actualizar los salarios universitarios y garantizar los fondos para becas, de acuerdo con los parámetros establecidos por la ley.

La multa de $100.000 diarios

Este miércoles, Cormick había impuesto una multa de $100.000 por día a Santilli por el “incumplimiento verificado” de la medida cautelar. 

La resolución también contemplaba la obligación de garantizar el financiamiento de las becas universitarias según lo establecido en la normativa.

El 22 de septiembre, el mismo magistrado le había otorgado al Gobierno un plazo de cinco días para aplicar efectivamente la Ley de Financiamiento Universitario, bajo apercibimiento de imponer astreintes, es decir, sanciones económicas destinadas a forzar el cumplimiento de una orden judicial.

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La sanción se dispuso luego de dos advertencias previas al Gobierno nacional. Inicialmente, alcanzó al titular de la Jefatura de Gabinete, aunque el juez había advertido que podía modificar tanto el monto de la multa como los funcionarios obligados a cumplir la medida.

La Cámara aceptó la apelación del Gobierno

La aplicación de las multas duró poco. Este jueves por la mañana, las autoridades legales del Ministerio de Capital Humano presentaron un escrito que fue aceptado por la Sala III de la Cámara de Apelaciones en lo Contencioso Administrativo Federal.

La apelación se fundamentó en que la medida cautelar “ya se encontraba íntegramente cumplida”. A partir de ese planteo, la Cámara ordenó al juzgado de primera instancia adoptar las medidas necesarias para tramitar el recurso, que deberá concederse con efecto suspensivo.

Esto implica que, mientras se resuelve la apelación, queda suspendida de manera provisoria la aplicación de las astreintes contra Santilli.

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Un funcionario del Gobierno explicó los alcances de la decisión judicial: “La Cámara no se pronunció expresamente sobre los efectos de la concesión. Al haberse concedido el recurso de queja se suspenden las astreintes”, señaló.

La postura oficial sobre los aumentos salariales

La sanción contra Santilli se había dispuesto horas antes de la quinta Marcha Federal Universitaria, convocada para este jueves en reclamo de la aplicación de la Ley de Financiamiento Universitario.

En el marco de la disputa judicial, el Estado Nacional sostuvo que los incrementos otorgados desde diciembre de 2023 llevaron la mejora acumulada de los salarios universitarios al 226,80 %. Según la interpretación oficial, ese porcentaje superó el 226,40 % que correspondía para el período comprendido entre diciembre de 2023 y agosto de 2025. El cálculo presentado por el Gobierno incluyó un aumento del 21,33% dispuesto en junio de 2026.

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