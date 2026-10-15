La Justicia suspendió las multas al Gobierno por no aplicar la Ley de Financiamiento Universitario

En el marco de la disputa judicial, el Estado Nacional sostuvo que los incrementos otorgados desde diciembre de 2023 llevaron la mejora acumulada de los salarios universitarios al 226,80 %. Según la interpretación oficial, ese porcentaje superó el 226,40 % que correspondía para el período comprendido entre diciembre de 2023 y agosto de 2025. El cálculo presentado por el Gobierno incluyó un aumento del 21,33% dispuesto en junio de 2026.