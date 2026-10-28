Seguridad

El juicio por el crimen de Érika: quiénes ganan y quiénes pierden con la declaración de Sosa

El reconocimiento del “Militar” de que arrojó el cuerpo de la víctima sin ayuda de terceros abrió un debate sobre sus consecuencias judiciales. Sus dichos podrían favorecer las estrategias defensivas de Díaz y Gordillo, pero también generar contradicciones con el testimonio del único condenado en la causa.

ACUSADO. Felipe “El Militar” Sosa.
ACUSADO. Felipe “El Militar” Sosa. FOTO LA GACETA/ANALÍA JARAMILLO
Gustavo Rodríguez
Por Gustavo Rodríguez Hace 1 Hs

Resumen para apurados

  • En Tucumán, Felipe Sosa declaró en el juicio por el femicidio de Érika Álvarez y admitió que arrojó el cuerpo de la víctima sin ayuda de terceros.
  • La confesión modifica el escenario probatorio del debate y podría beneficiar a los coacusados Díaz y Gordillo, aunque choca con dichos de un condenado.
  • El tribunal evaluará las contradicciones entre testimonios para determinar las responsabilidades penales definitivas de los imputados en la causa.
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