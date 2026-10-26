Seguridad

Las 10 claves para entender el proceso oral por el femicidio de Érika Antonella Álvarez

El juicio por el asesinato de la joven podría convertirse en el más importante del año.

Nicolás Navarro Flores, ya fue condenado a tres años de prisión efectiva mediante un juicio abreviado.
Nicolás Navarro Flores, ya fue condenado a tres años de prisión efectiva mediante un juicio abreviado.
Gustavo Rodríguez
Por Gustavo Rodríguez 26 Octubre 2026

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Temas InseguridadErika Antonella ÁlvarezFelipe "El Militar" Sosa
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