Seguridad Las 10 claves para entender el proceso oral por el femicidio de Érika Antonella Álvarez El juicio por el asesinato de la joven podría convertirse en el más importante del año. Compartir Whatsapp Facebook X Linkedin Copiar dirección URL Nicolás Navarro Flores, ya fue condenado a tres años de prisión efectiva mediante un juicio abreviado. Por Gustavo Rodríguez 26 Octubre 2026 Seguir en Escuchar nota Tu navegador no soporta HTML5 audio Esta nota pertenece al contenido premium y es exclusiva para suscriptores. Temas InseguridadErika Antonella ÁlvarezFelipe "El Militar" Sosa Tamaño texto Comentarios NOTICIAS RELACIONADAS ¿Saldrá a la luz el móvil del femicidio de Érika Antonella Álvarez? El crimen de Érika: las pruebas con las que buscarán condenar a Sosa por el femicidio de Érika Usura y extorsión en barrio Sur: un caso que descubrió un violento sistema Lunes trágico: un muerto tras un choque entre una moto y una camioneta en la esquina de San Juan y Godoy Cruz El crimen de Érika: "Ella se merece que se esclarezca su muerte y Sosa tiene derecho a una acusación probada" Lo más popular “Buscando rivales a papá” Firmé la Reparación Histórica: ¿todavía puedo iniciar un juicio contra Anses? Recuerdos fotográficos: 1994. El pesado avión Antonov, demorado por el calor tucumano Quiénes son los candidatos a intendente en el Gran San Miguel de Tucumán Cómo limpiar la pantalla del televisor sin dañarla: el truco que recomiendan los expertos Ranking notas premium La búsqueda de Raúl Moyano: una noche con los rescatistas en la cumbre del Ñuñorco Los viajes de Jaldo: la Rosada, el partido y la reelección Fotos de cumpleaños, amistades en redes y un sorteo cuestionado: recusan a otros dos camaristas en el amparo contra la Asociación de Magistrados El verdadero ídolo es el que inspira “El acceso a la información no es una concesión graciosa”: duro pronunciamiento nacional contra la conducción de la AMT