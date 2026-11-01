Milei recupera aprobación, pero no logra revertir la desaprobación en medio de las dificultades de la economía cotidiana

El Monitor de Opinión Pública (MOP), que elabora la consultora Zentrix, registró que el 36,2% de los argentinos aprueba la gestión de Milei, frente a un 55,5% que la desaprueba y un 8% que no se inclina por ninguna de las dos opciones. Se trata del nivel más alto desde marzo, cuando el indicador había alcanzado el 38,5%, antes de retroceder a una franja de entre el 31% y el 33% durante el otoño y el invierno.