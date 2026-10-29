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Visita del Papa León XIV a la Argentina: 7.000 misioneros digitales transmitirán cada momento

El padre Luis Zazano explicó en Conexión Play, el programa de LGPlay, cómo se organizará la cobertura de la visita papal. Un equipo trabajará desde la Universidad Católica Argentina y difundirá imágenes, videos y testimonios para quienes no puedan viajar.

Por Redacción LA GACETA Hace 1 Hs

Resumen para apurados

  • Unos 7.000 misioneros transmitirán la visita de tres días del papa León XIV a Argentina desde el día 7, para acercar los eventos a fieles que no puedan viajar.
  • Coordinada desde la sede porteña de la UCA y el Episcopado, la iniciativa reunirá videos y testimonios que se emitirán por YouTube y canales de televisión.
  • La propuesta busca transformar a los fieles en protagonistas activos y marca un precedente de participación comunitaria digital ante las visitas papales masivas.
Resumen generado con IA

La visita del papa León XIV a la Argentina moviliza a distintas comunidades religiosas que preparan actividades para acompañar su llegada. Para quienes no puedan viajar y participar de los encuentros presenciales, la Iglesia prepara una cobertura digital que reunirá imágenes y testimonios de distintos puntos del país.

En una entrevista con Conexión Play, el programa de LGPlay, el padre Luis Zazano explicó que la iniciativa contará con la participación de unos 7.000 misioneros digitales, que enviarán videos, transmisiones e informes sobre sus experiencias durante la visita.

Cómo será la transmisión en vivo de la visita del Papa

La cobertura se realizará en conjunto con la Conferencia Episcopal Argentina y la Universidad Católica Argentina (UCA). El objetivo es seguir las distintas actividades del pontífice y acercar la experiencia a los fieles que no puedan trasladarse a los lugares donde se desarrollarán los encuentros.

Según explicó Zazano, la transmisión comenzará el día 7 a las 16, con la despedida del Papa desde Uruguay, y continuará durante los tres días previstos para su visita a la Argentina.

La propuesta se podrá seguir a través del canal de YouTube de la Conferencia Episcopal Argentina. Además, la organización buscará que distintos canales de televisión reproduzcan el contenido para ampliar el alcance de la cobertura.

Un equipo trabajará desde la Universidad Católica Argentina

La organización tendrá una base operativa en la sede de la Universidad Católica Argentina, en el barrio porteño de Devoto. Allí funcionará un equipo de gestión integrado por siete personas, entre ellas el padre Pablo Saboya y laicos que participarán de las tareas operativas.

Desde ese lugar coordinarán los envíos de los misioneros digitales, que aportarán grabaciones, videos y reportes para reconstruir el recorrido del pontífice y las actividades de cada jornada.

Asano también señaló que las medidas de seguridad del Vaticano podrían dificultar las comunicaciones en determinados momentos, especialmente durante las misas y los encuentros cercanos al Papa. Sin embargo, aseguró que están trabajando para sostener la transmisión y aprovechar los registros enviados por quienes participen de las actividades.

Ya hay 7.000 misioneros digitales anotados

Uno de los datos destacados por el sacerdote es la cantidad de personas que se sumaron a la propuesta. De acuerdo con su testimonio, alrededor de 7.000 misioneros digitales de distintas partes de la Argentina manifestaron su intención de compartir contenidos durante el encuentro con León XIV.

La iniciativa busca que los fieles no sean únicamente espectadores de la cobertura, sino que también puedan aportar sus propias experiencias y mostrar cómo se vive la visita en las distintas comunidades.

Además, desde el lunes previo a la llegada del pontífice, el equipo comenzará a publicar videos breves y transmisiones en vivo dedicados a la oración y a los preparativos.

Cómo se preparan las comunidades para recibir al Papa

Durante la entrevista, Asano mencionó que numerosos grupos parroquiales organizan viajes a Córdoba, donde se espera una importante participación de fieles. También hay personas que planean trasladarse por su cuenta para asistir a los encuentros.

La agenda de la visita incluye, además, actividades en Buenos Aires y Luján. Frente a ese despliegue, la cobertura digital pretende ofrecer una alternativa para quienes no puedan viajar o estar cerca del pontífice.

El sacerdote invitó a las comunidades a participar de la propuesta y a compartir sus testimonios. La intención, explicó, es acompañar la visita del Papa tanto desde los encuentros presenciales como a través de las herramientas digitales.

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