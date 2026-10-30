León XIV votó por correo en las elecciones de medio término de Estados Unidos

Resumen para apurados
- El papa León XIV votó por correo hacia Chicago para las elecciones legislativas de EE.UU., ejerciendo su derecho cívico como ciudadano de ese país.
- Registrado bajo su nombre de nacimiento, Robert Prevost, solicitó la boleta en octubre desde Roma, manteniendo un historial de sufragio constante en diversas elecciones.
- Es un hecho histórico e inédito para un pontífice en funciones, que refuerza su mensaje sobre el deber ciudadano ante unos comicios clave para el futuro político de EE.UU.
El papa León XIV participó por correo en las elecciones legislativas de medio término de Estados Unidos, previstas para el próximo 3 de noviembre. La oficina de prensa del Vaticano confirmó este viernes que el pontífice envió su voto a Chicago y destacó que mantiene su condición de ciudadano estadounidense. Se trata de un hecho inédito: es el primer papa del que se tiene constancia que sufraga en una elección de Estados Unidos mientras ejerce el pontificado.
"El Santo Padre ha ejercido su derecho al voto como ciudadano de los Estados Unidos cada vez que ha tenido la oportunidad", informó la Santa Sede en un comunicado. Además, precisó que, en consonancia con esa práctica de participación cívica, el Papa envió su papeleta electoral por correo a Chicago.
La oficina vaticana también hizo referencia a la posición del pontífice sobre la participación democrática. "El Santo Padre expresa su convicción respecto al derecho y el deber de los ciudadanos de participar en los procesos democráticos", señaló el comunicado.
La noticia había trascendido días atrás a partir de una investigación del diario "Chicago Sun-Times", que reveló que Robert Francis Prevost, nombre de nacimiento de León XIV, continúa inscripto en el registro electoral del estado de Illinois y había solicitado una boleta para votar por correo.
Kim Fladhammer, jefa de gabinete de la oficina del secretario del condado de Will, confirmó al periódico que Prevost figuraba entre los ciudadanos que habían solicitado una papeleta para los comicios. El pedido fue presentado el 3 de octubre, cuando el Papa todavía se encontraba en el Vaticano, antes de someterse a una intervención quirúrgica en el hospital Gemelli de Roma.
Según los registros electorales citados por medios estadounidenses, Prevost participó en distintas elecciones a lo largo de los años. Votó en las primarias republicanas de 2012, 2014 y 2016, y en las primarias demócratas de 2008 y 2010. También participó en varias elecciones generales, entre ellas las de 2012, 2014, 2018 y 2024.
El Vaticano confirmó, además, que León XIV ejerció su derecho al sufragio durante los años en que residió en Perú, siempre que tuvo la posibilidad de hacerlo.
Las elecciones que ponen a prueba a Donald Trump
La participación electoral del Papa se produce en la antesala de unos comicios que representan una prueba política para el presidente Donald Trump y el Partido Republicano. Las elecciones de medio término renovarán los 435 escaños de la Cámara de Representantes y 35 bancas del Senado, además de definir gobernadores y autoridades locales en distintos estados.
La situación económica y el costo de vida se instalaron entre las principales preocupaciones de los votantes. La inflación, el encarecimiento de los combustibles y las consecuencias de la política comercial y exterior de la administración republicana forman parte de los factores que atraviesan la campaña.
De acuerdo con los datos publicados por la Oficina de Estadísticas Laborales de Estados Unidos, la inflación interanual alcanzó el 3,7% en septiembre. El indicador representó una aceleración respecto de los meses anteriores y estuvo acompañado por un fuerte incremento del precio de la gasolina, que subió un 9,1% durante ese mes.
La política arancelaria de Trump también generó presiones sobre los precios de los productos importados. A ese escenario se sumaron las consecuencias económicas del conflicto con Irán, que afectó el comercio internacional de energía y provocó aumentos en los combustibles.
Una encuesta del Centro de Investigaciones Pew, realizada entre el 28 de septiembre y el 4 de octubre sobre 5.062 adultos estadounidenses, reflejó el malestar social: el 73% manifestó una fuerte preocupación por el precio de los alimentos y los bienes de consumo, mientras que el 74% expresó preocupación por el costo de la gasolina y la energía.
El crecimiento económico y las dudas por la inteligencia artificial
Los indicadores de actividad, sin embargo, ofrecieron una imagen diferente. Según la primera estimación de la Oficina de Análisis Económico (BEA), el producto bruto interno (PBI) de Estados Unidos creció a una tasa anualizada del 3,4% durante el tercer trimestre de 2026, frente al 2,2% registrado en el segundo trimestre.
El crecimiento estuvo impulsado por el consumo privado, la inversión empresarial y el gasto público. Dentro de la inversión corporativa se destacó el avance de los equipos de procesamiento de información y el desarrollo de software, en un contexto de fuertes apuestas empresariales por la inteligencia artificial.
Sin embargo, el avance tecnológico también genera interrogantes entre los estadounidenses. Los temores a una eventual destrucción de puestos de trabajo y el impacto de los centros de datos sobre los recursos energéticos forman parte de las preocupaciones que acompañan la expansión de esta industria.
En una encuesta de Pew, la mitad de los consultados manifestó una fuerte preocupación por el papel de la inteligencia artificial en la economía.