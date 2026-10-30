León XIV votó por correo en las elecciones de medio término de Estados Unidos

El papa León XIV participó por correo en las elecciones legislativas de medio término de Estados Unidos, previstas para el próximo 3 de noviembre. La oficina de prensa del Vaticano confirmó este viernes que el pontífice envió su voto a Chicago y destacó que mantiene su condición de ciudadano estadounidense. Se trata de un hecho inédito: es el primer papa del que se tiene constancia que sufraga en una elección de Estados Unidos mientras ejerce el pontificado.