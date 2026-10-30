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Brasil citó a la encargada de negocios de la Argentina por la salida de Flávio Bolsonaro

La Cancillería brasileña convocó a María Emilia Cortés, encargada de negocios de la Argentina en Brasilia, para pedir explicaciones por el ingreso y la posterior partida del senador desde Misiones.

Brasil citó a la diplomática argentina por la salida de Flavio Bolsonaro hacia Estados Unidos. Foto tomada de clarin.com.ar.
Brasil citó a la diplomática argentina por la salida de Flavio Bolsonaro hacia Estados Unidos. Foto tomada de clarin.com.ar.
Por Redacción Mundo Hace 1 Hs

Resumen para apurados

  • Brasil citó en Brasilia a la diplomática argentina María Emilia Cortés para pedir explicaciones tras la salida del senador Flávio Bolsonaro hacia EE. UU. vía Misiones.
  • Bolsonaro cruzó por Puerto Iguazú y voló en avión privado, eludiendo la prohibición de salir del país y la retención de pasaportes dictada por el Supremo Tribunal Federal.
  • El hecho tensa la relación bilateral mientras la Policía Federal brasileña investiga si existió colaboración de autoridades o agentes extranjeros en la salida del legislador.
Resumen generado con IA

El Gobierno de Brasil dio un nuevo paso diplomático tras la salida del senador Flávio Bolsonaro hacia Estados Unidos. La Cancillería brasileña convocó a María Emilia Cortés, encargada de negocios de la Argentina en Brasilia, para solicitarle explicaciones sobre el episodio, que ocurrió después de la derrota electoral del dirigente en el balotaje presidencial.

La Justicia ordenó preservar las imágenes de la salida de Flavio Bolsonaro de la Argentina

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El encuentro se realizó ayer en el Palacio Itamaraty y fue breve. Según fuentes oficiales consultadas por el diario La Nación, Cortés fue recibida por el jefe del Departamento de Mercosur de la Cancillería brasileña, el embajador João Marcelo Galvão de Queiroz, quien le pidió aclaraciones sobre lo sucedido en territorio argentino.

Flávio Bolsonaro, aislado y ridiculizado por su exilio

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La diplomática se comprometió, en términos generales, a aportar información. Desde Itamaraty evitaron brindar detalles sobre el contenido de la conversación y definieron la convocatoria como un procedimiento diplomático habitual ante una situación de estas características.

Qué respondió el Gobierno argentino

En la Cancillería argentina ratificaron que la reunión se llevó a cabo. Sin embargo, señalaron que Cortés “reiteró la posición ya comunicada” por el Gobierno nacional respecto del ingreso de Bolsonaro al país.

Además, desde Buenos Aires sostuvieron que las autoridades brasileñas no solicitaron información sobre el rol o la participación de funcionarios argentinos en la salida del senador.

Cómo fue la salida de Flávio Bolsonaro por Misiones y qué falló en los controles fronterizos

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La convocatoria era una de las alternativas que analizaba la administración de Lula da Silva para dar una primera respuesta diplomática, mientras la Policía Federal investiga las circunstancias del viaje y una eventual colaboración de gobiernos o agentes extranjeros.

El excandidato presidencial brasileño Flavio Bolsonaro, al llegar al aeropuerto ejecutivo de Opa Locka, en Miami, el 28 de octubre. El excandidato presidencial brasileño Flavio Bolsonaro, al llegar al aeropuerto ejecutivo de Opa Locka, en Miami, el 28 de octubre. AFP

Según los registros de Migraciones, Flavio Bolsonaro ingresó a la Argentina a las 22.50 del martes por el puente Tancredo Neves. Horas después, a las 0.21 del miércoles, despegó desde Puerto Iguazú en un avión privado con destino a Estados Unidos y una escala en Guayaquil.

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El viaje se produjo pese a que el juez del Supremo Tribunal Federal Alexandre de Moraes le había ordenado entregar sus pasaportes y le había prohibido abandonar Brasil.

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