Brasil citó a la encargada de negocios de la Argentina por la salida de Flávio Bolsonaro

El encuentro se realizó ayer en el Palacio Itamaraty y fue breve. Según fuentes oficiales consultadas por el diario La Nación, Cortés fue recibida por el jefe del Departamento de Mercosur de la Cancillería brasileña, el embajador João Marcelo Galvão de Queiroz, quien le pidió aclaraciones sobre lo sucedido en territorio argentino.