¿Vas a festejar Halloween? A estar atentos porque esto dice el pronóstico para Tucumán

Para hoy se espera una temperatura mínima de 17° y una máxima de 28°. Durante la mañana y la tarde, la probabilidad de precipitaciones se ubicará entre el 10% y el 40%. Sin embargo, hacia la noche ese porcentaje aumentará y llegará a un rango de entre el 40% y el 70%, por lo que quienes tengan previsto salir deberán estar atentos a posibles lluvias.