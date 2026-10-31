SociedadClima y ecología

¿Vas a festejar Halloween? A estar atentos porque esto dice el pronóstico para Tucumán

El Servicio Meteorológico Nacional anticipó cómo va a estar el tiempo este fin de semana largo.

HALLOWEEN. Es una fiesta popular en los Estados Unidos, y desde allí exportada a buena parte del mundo occidental, pero su origen viene del sincretismo entre una fiesta celta y el catolicismo.
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Por Redacción Sociedad Hace 3 Hs

Resumen para apurados

  • El SMN pronosticó para este sábado en Tucumán tiempo cálido y hasta un 70% de probabilidades de lluvia nocturna, lo que afectaría los festejos de Halloween.
  • La jornada tendrá marcas de entre 17° y 28°, con inestabilidad que aumentará hacia la noche, coincidiendo con la Noche de los Museos y salidas al aire libre.
  • Las condiciones templadas e inestables continuarán el domingo y el lunes de asueto, con máximas cercanas a los 29° y bajas chances de precipitaciones aisladas.
Resumen generado con IA

Tucumán tendrá un fin de semana con temperaturas cálidas y algunas chances de precipitaciones. El pronóstico del Servicio Meteorológico Nacional (SMN) anticipa condiciones variables para este sábado 31 de octubre, una fecha en la que habrá distintas propuestas para disfrutar al aire libre, entre ellas la Noche de los Museos y las celebraciones de Halloween.

Para hoy se espera una temperatura mínima de 17° y una máxima de 28°. Durante la mañana y la tarde, la probabilidad de precipitaciones se ubicará entre el 10% y el 40%. Sin embargo, hacia la noche ese porcentaje aumentará y llegará a un rango de entre el 40% y el 70%, por lo que quienes tengan previsto salir deberán estar atentos a posibles lluvias.

El dato cobra especial importancia para quienes participen de la Noche de los Museos o de los festejos de Halloween. Si bien la jornada tendrá temperaturas agradables, la posibilidad de precipitaciones durante la noche podría condicionar algunas actividades al aire libre. La recomendación es consultar las actualizaciones del pronóstico antes de salir y, si es posible, llevar un paraguas o un abrigo liviano.

Cómo estará el tiempo el domingo en Tucumán

Para el domingo 1 de noviembre, el SMN prevé una mínima de 17° y una máxima de 29°. La mañana comenzará con cielo parcialmente nublado y una probabilidad de lluvias de entre el 10% y el 40% en las primeras horas, que luego descenderá al 0%-10%.

Durante la tarde y la noche, las chances de precipitaciones volverán a ubicarse entre el 10% y el 40%. De esta manera, se espera otra jornada cálida, aunque con nubosidad variable y la posibilidad de algunas lluvias aisladas.

El pronóstico para el lunes 2 de noviembre, día de asueto

El lunes 2 de noviembre, cuando se dispuso asueto por la conmemoración de los Fieles Difuntos, las condiciones serían similares. La temperatura mínima rondará los 17° y la máxima alcanzará los 28°.

De acuerdo con el organismo nacional, la probabilidad de precipitaciones se mantendrá entre el 10% y el 40% tanto durante la mañana como por la tarde y la noche. Así, el inicio de la semana tendrá temperaturas templadas a cálidas y algunas chances de lluvias.

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