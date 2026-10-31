Perspectiva de género: el riesgo de la hiperinflación

También coincido en que la responsabilidad empieza antes del juicio. El art. 7 inc. b de la Convención de Belém do Pará obliga al Estado a actuar con la debida diligencia para investigar y sancionar. Aquí corresponde ser categórico en algo esencial. El estado de inocencia, como todas las garantías penales, no está sujeto a “letra chica”, como si se tratara de la garantía de un electrodoméstico. Es un límite absoluto a la legitimidad del ejercicio estatal del poder punitivo. Por eso, cuando una investigación resulta insuficiente, sus consecuencias no pueden trasladarse al acusado mediante una rebaja del estándar de prueba. A la pregunta de quién responde por lo que el Estado no investigó a tiempo, la respuesta debe buscarse en los funcionarios a cargo, por las vías que correspondan, y no en el imputado.