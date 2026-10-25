Sinrazón económica e incoherencias en las protestas francesas

A muchos les parecerá muy justo, pero tal esquema cuesta. El sistema productivo debe generar ingresos para pagar las prestaciones, porque nada es gratis. De allí dos requisitos que en la práctica son dos inconvenientes. Uno, que la tributación, que proveerá los recursos, no afecte demasiado la productividad. Otro, que el gasto público sea eficiente para que valgan la pena los impuestos. La combinación es complicada por varios motivos. Uno de ellos, que prestaciones amplias significan Estado pesado incluyendo millares de burócratas cuyos incentivos suelen estar poco alineados con los de la población común. Otro es la falta de moderación. El Estado de bienestar genera votos y a mayor cobertura aun más. Pero también cuanto más grande, más caro. Tercero, entre la ambición y la tentación del uso del poder aumenta la injerencia estatal en las interacciones privadas. De allí, cuarto, las presiones y el lobby para volcar el favor del gobierno desviándose recursos y capital humano, y todo este conjunto podría debilitar el emprendedurismo y la responsabilidad individual.