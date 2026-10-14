Arquitectas piensan ciudades con perspectiva de género

Un equipo de docentes e investigadoras de la Facultad de Arquitectura y Urbanismo de la Universidad Nacional de Tucumán (UNT) participó del 8° Encuentro Nacional de Mujeres Arquitectas, llevado a cabo en San Fernando del Valle de Catamarca. La comitiva, integrada por referentes del Instituto de Planeamiento y Desarrollo Urbano (IPDU), formó parte activa del evento con el objetivo central de repensar la arquitectura y el urbanismo desde una perspectiva de género, articulando la teoría con la práctica.
El encuentro -organizado por la Federación Argentina de Entidades de Arquitectos y la por la Unión de Arquitectos de Catamarca- reunió a profesionales del sector académico, privado e independiente. Desde la UNT, la participación se estructuró mediante las cátedras de Urbanística I y II y el Laboratorio de Género y Urbanismo del IPDU. Una de sus principales intervenciones se desarrolló en el Eje 2, titulado Ciudad y Arquitecturas de Cuidados. Las profesionales coordinaron el evento “Cuerpos, cuidados y ciudad. Una caminata tras los pasos de Jane Jacobs” y el taller de cartografías para la vida cotidiana.
Estas actividades permitieron analizar cómo las ciudades latinoamericanas impactan de forma diferenciada en la vida diaria. “El objetivo de esta edición es repensar las prácticas de la arquitectura y el urbanismo y los desafíos actuales. Trabajamos con una charla sobre género, ciudad y vida cotidiana, que recupera las desigualdades que se advierten en el uso y disfrute de la ciudad y en el acceso a los servicios”, dijo Natalia Czytajlo, directora del IPDU.
Paula Llomparte profundizó en la metodología de los recorridos urbanos críticos inspirados en Jane Jacobs: “(Sirven) para identificar las principales problemáticas que encontramos en las ciudades, como el estado del espacio público, la falta de arbolado, veredas rotas y la invasión de actividades privadas que dificultan el tránsito de los peatones”, detalló.
Estrategias de mapeo
Durante el taller, las participantes implementaron estrategias de mapeo para registrar la vivencia urbana a múltiples escalas: desde sistemas de información geográfica y análisis de la escala barrial con iconografía, hasta el mapeo corporal de sensaciones (fatiga, calor o bienestar). “Pudimos identificar cómo vivimos la ciudad en distintas escalas. Es muy interesante ver la ciudad desde ese lente, desde la perspectiva de género, y plantear cómo la ciudad no es solo lo construido y lo que vemos, sino también lo sentimos cuando la transitamos”, afirmaron Melisa Jabif, Virginia Soria Mansilla, Agustina Ramón y María Eugenia Colina.