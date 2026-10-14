Arquitectas piensan ciudades con perspectiva de género

El encuentro -organizado por la Federación Argentina de Entidades de Arquitectos y la por la Unión de Arquitectos de Catamarca- reunió a profesionales del sector académico, privado e independiente. Desde la UNT, la participación se estructuró mediante las cátedras de Urbanística I y II y el Laboratorio de Género y Urbanismo del IPDU. Una de sus principales intervenciones se desarrolló en el Eje 2, titulado Ciudad y Arquitecturas de Cuidados. Las profesionales coordinaron el evento “Cuerpos, cuidados y ciudad. Una caminata tras los pasos de Jane Jacobs” y el taller de cartografías para la vida cotidiana.