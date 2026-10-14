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Arquitectas piensan ciudades con perspectiva de género

Profesionales de la disciplina de distintas cátedras e institutos de la UNT participaron de un encuentro nacional en Catamarca.

EQUIPO. La comitiva de arquitectas de la UNT que viajó a Catamarca.
EQUIPO. La comitiva de arquitectas de la UNT que viajó a Catamarca.
Hace 6 Hs

Un equipo de docentes e investigadoras de la Facultad de Arquitectura y Urbanismo de la Universidad Nacional de Tucumán (UNT) participó del 8° Encuentro Nacional de Mujeres Arquitectas, llevado a cabo en San Fernando del Valle de Catamarca. La comitiva, integrada por referentes del Instituto de Planeamiento y Desarrollo Urbano (IPDU), formó parte activa del evento con el objetivo central de repensar la arquitectura y el urbanismo desde una perspectiva de género, articulando la teoría con la práctica.

El encuentro -organizado por la Federación Argentina de Entidades de Arquitectos y la por la Unión de Arquitectos de Catamarca- reunió a profesionales del sector académico, privado e independiente. Desde la UNT, la participación se estructuró mediante las cátedras de Urbanística I y II y el Laboratorio de Género y Urbanismo del IPDU. Una de sus principales intervenciones se desarrolló en el Eje 2, titulado Ciudad y Arquitecturas de Cuidados. Las profesionales coordinaron el evento “Cuerpos, cuidados y ciudad. Una caminata tras los pasos de Jane Jacobs” y el taller de cartografías para la vida cotidiana.

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Estas actividades permitieron analizar cómo las ciudades latinoamericanas impactan de forma diferenciada en la vida diaria. “El objetivo de esta edición es repensar las prácticas de la arquitectura y el urbanismo y los desafíos actuales. Trabajamos con una charla sobre género, ciudad y vida cotidiana, que recupera las desigualdades que se advierten en el uso y disfrute de la ciudad y en el acceso a los servicios”, dijo Natalia Czytajlo, directora del IPDU.

Paula Llomparte profundizó en la metodología de los recorridos urbanos críticos inspirados en Jane Jacobs: “(Sirven) para identificar las principales problemáticas que encontramos en las ciudades, como el estado del espacio público, la falta de arbolado, veredas rotas y la invasión de actividades privadas que dificultan el tránsito de los peatones”, detalló.

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Estrategias de mapeo

Durante el taller, las participantes implementaron estrategias de mapeo para registrar la vivencia urbana a múltiples escalas: desde sistemas de información geográfica y análisis de la escala barrial con iconografía, hasta el mapeo corporal de sensaciones (fatiga, calor o bienestar). “Pudimos identificar cómo vivimos la ciudad en distintas escalas. Es muy interesante ver la ciudad desde ese lente, desde la perspectiva de género, y plantear cómo la ciudad no es solo lo construido y lo que vemos, sino también lo sentimos cuando la transitamos”, afirmaron Melisa Jabif, Virginia Soria Mansilla, Agustina Ramón y María Eugenia Colina.

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