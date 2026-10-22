Opinión›› PANORAMA TUCUMANO Perspectiva de género y presunción de inocencia: el difícil equilibrio de la Justicia Dos fallos recientes de la Corte Suprema de Tucumán reabren el debate sobre cómo se valoran las pruebas en casos de violencia sexual. Compartir Whatsapp Facebook X Linkedin Copiar dirección URL Por Ale Casas Cau Hace 5 Hs Seguir en Escuchar nota Tu navegador no soporta HTML5 audio Esta nota pertenece al contenido premium y es exclusiva para suscriptores. Temas Corte Suprema de Justicia de TucumánPaulina LebbosCésar Soto Tamaño texto Comentarios NOTICIAS RELACIONADAS Uñac, AntiMilei perfecto Cartas de lectores: la firma manuscrita: mucho más que un nombre Un paraguas para resistir las inclemencias del tiempo electoral Los "fundamentalistas" del peronismo tucumano Freud contra los nazis Lo más popular Inteligencia artificial y salud mental: estudian si los mensajes pueden revelar señales de riesgo Ledesma abrió una vacante full time para egresados de carreras agronómicas Spotify ya tiene audiolibros en Argentina: cómo funcionan y cuánto cuestan Feria de Empleo Unsta 2026: cómo participar y qué oportunidades laborales habrá In memoriam: adiós a Antonio Grimau, el galán que desafió los límites Ranking notas premium Jaldo en la conducción, Manzur en la presidencia: ¿qué pasará con el PJ de Tucumán? La Asociación de Magistrados acelera el llamado a elecciones mientras el amparo por el padrón pasa de juzgado en juzgado Soledad Molinuevo busca llevar el caso de los tuits contra Jaldo a la Corte Suprema Condenan a cuatro policías y a un civil a más de diez años de prisión por un secuestro extorsivo La Corte actualiza el protocolo de atención a niños y adolescentes víctimas de violencia