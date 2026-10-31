Hacia un modelo ambiental-energético de sociedad

Cuando vender un producto nuevo resulta más rentable que prolongar la vida del existente, la durabilidad y la reparación pierden valor comercial. Esa lógica puede aumentar la demanda de materiales y la generación de residuos, y se vincula con lo que el Papa Francisco llamó la “cultura del descarte”, que ya no se limita a los objetos. El sociólogo Zygmunt Bauman describió esta época como una modernidad líquida marcada por la inestabilidad de los vínculos y de las trayectorias laborales. La transición energética también debe examinarse desde esta perspectiva. Las baterías de los automóviles eléctricos, cuya duración depende de la tecnología y de las condiciones de uso, requieren diseños duraderos, posibilidades de reparación y sistemas efectivos de reutilización y reciclaje. Sus beneficios climáticos deben acompañarse de una evaluación rigurosa de los impactos de la extracción sobre el agua, los ecosistemas y las comunidades. Cambiar la fuente de energía exige también revisar cómo producimos y consumimos, quiénes reciben los beneficios y quiénes asumen los costos.