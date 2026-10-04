Cómo usar el ventilador de techo sin desperdiciar energía

La temperatura comenzará a subir dentro de pocas semanas en esta parte del mundo. El pronóstico anuncia un verano intenso. Los aparatos que brindan refrigeración serán clave para afrontar lo que se viene. El ventilador de techo es uno de ellos y el más accesible en cuanto a lo económico para los tucumanos. Para que su funcionamiento sea eficiente y no en vano requiere que alguien esté en el espacio al que se le quiere bajar la temperatura.