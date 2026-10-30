Conmoción en Villa Chicligasta: una joven fue hallada asesinada y su expareja murió en la misma vivienda

El personal de la comisaría tomó conocimiento de lo ocurrido alrededor de las 11 y se trasladó hasta el domicilio para intervenir y preservar la escena. En una de las habitaciones encontraron el cuerpo de Karen Daiana Díaz tendido en el piso junto a una cama. En otra habitación estaba el cuerpo de la persona de mayor edad, identificado como Alberto del Jesús Vallejo.