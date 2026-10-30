Conmoción en Villa Chicligasta: una joven fue hallada asesinada y su expareja murió en la misma vivienda
Una mujer, de 19 años fue encontrada sin vida en una casa del paraje Los Mendoza. El hombre, de 31 años, también estaba muerto en otra habitación. La madre de la víctima relató que ambos habían discutido antes de que se escuchara un grito.
Resumen para apurados
- Karen Díaz (19) fue asesinada este viernes por su expareja Alberto Vallejo (31), quien luego se quitó la vida en una casa de Villa Chicligasta, Tucumán, tras una discusión.
- La víctima fue a retirar pertenencias tras separarse hace nueve días. Su expareja la encerró y, tras escucharse gritos de auxilio, la madre alertó a la Policía.
- La Unidad Fiscal de Homicidios de Concepción y peritos del ECIF investigan el hecho bajo la hipótesis principal de femicidio seguido de suicidio.
Conmoción y dolor. El paraje Los Mendoza, en la jurisdicción de Villa Chicligasta, departamento Simoca, pasó de ser un lugar tranquilo y casi desconocido -ubicado a unos 90 kilómetros de la capital provincial- a convertirse en el centro de atención en Tucumán. Un hombre de 31 años y una joven de 19 fueron encontrados sin vida este viernes en una vivienda de esa localidad.
La Policía intervino en el lugar ante un hecho que fue informado como un femicidio seguido de suicidio, según el reporte inicial y oficial.
El personal de la comisaría tomó conocimiento de lo ocurrido alrededor de las 11 y se trasladó hasta el domicilio para intervenir y preservar la escena. En una de las habitaciones encontraron el cuerpo de Karen Daiana Díaz tendido en el piso junto a una cama. En otra habitación estaba el cuerpo de la persona de mayor edad, identificado como Alberto del Jesús Vallejo.
De acuerdo con el reporte, Vallejo tenía un cuchillo incrustado a la altura del corazón. Además, en el techo de esa habitación había una piola atada a una de las correas y, junto al cuerpo, encontraron un retazo de esa soga.
La madre de la joven, de 45 años, declaró ante los efectivos que su hija había mantenido una relación de pareja con Vallejo durante aproximadamente cuatro años y que se habían separado hacía nueve días. Según su relato, no tenían hijos.
La mujer contó a los efectivos que este viernes, alrededor de las 10.30, acompañó a su hija hasta la vivienda de Vallejo para retirar sus pertenencias. Una vez allí, el hombre la hizo ingresar y cerró la puerta con seguridad. En el interior comenzaron a discutir y Díaz le pidió que abriera, pero él se negó.
Poco después, la madre escuchó un grito de su hija y luego no volvió a oírla. Como no pudo abrir la puerta, salió a pedir ayuda.
La situación fue comunicada al prosecretario Pablo Matar, de la Unidad Fiscal de Homicidios y Atentados contra las Personas del Centro Judicial Concepción. Tras consultar con el fiscal, se dispuso que se trasladara hasta el lugar junto con un equipo del Equipo Científico de Investigaciones Fiscales (ECIF).