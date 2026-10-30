¿Quién era Nancy Godoy? La principal hipótesis detrás del femicidio de la docente rural en Corrientes

La principal hipótesis que maneja la querella es que la docente habría sido víctima de un ataque sexual. Según esta línea de investigación, Godoy habría sido trasladada hasta una zona alejada y, tras un forcejeo, se habría producido el femicidio. Uno de los principales sospechosos es Sireneo Sarsa, quien, de acuerdo con Almirón, tenía antecedentes de violencia.