Seguridad

Accidente fatal en Chicligasta: un hombre fue imputado por la muerte de un motociclista

Deberá cumplir durante dos años con tareas comunitarias, realizar un curso de educación vial y pagar $100.000 como reparación económica a la familia de la víctima.

Accidente fatal en Chicligasta: un hombre fue imputado por la muerte de un motociclista
Hace 3 Hs

Un conductor de 54 años acusado de provocar un choque fatal en la localidad de El Molino, Chicligasta, deberá cumplir durante dos años con tareas comunitarias, realizar un curso de educación vial y pagar $100.000 como reparación económica a la familia de la víctima.

El caso es investigado por la Fiscalía de Homicidios del Centro Judicial Concepción, a cargo de Miguel Varela. Según la acusación expuesta por la auxiliar de fiscal Gabriela Ghilardi, el siniestro ocurrió el 30 de diciembre de 2025, alrededor de las 20. El imputado circulaba en automóvil por la ruta 65, en sentido este-oeste, y al llegar al kilómetro 10 realizó un giro hacia la izquierda para ingresar a su vivienda.

De acuerdo a la teoría fiscal, la maniobra fue antirreglamentaria y provocó que una motocicleta en la que viajaban dos personas impactara contra el costado del vehículo. Como consecuencia del choque, el conductor del rodado menor, un hombre de 33 años, murió en el acto, mientras que su acompañante, una joven de 24 años, sufrió heridas. Durante la pesquisa se incorporaron informes toxicológicos que determinaron que el conductor del automóvil no tenía alcohol en sangre. En cambio, los análisis practicados al motociclista fallecido dieron resultado positivo.

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Ayer el MPF le imputó al hombre los delitos de homicidio culposo en concurso ideal con lesiones leves. La defensa propuso una suspensión de juicio a prueba, que consiste en que el hombre durante dos años realice tareas comunitarias una vez por semana en la Capilla María Auxiliadora de El Molino, completar y aprobar un curso de educación vial y pagar $100.000 a la familia de la víctima. El juez interviniente hizo lugar a la probation.

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