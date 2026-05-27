Accidente fatal en Chicligasta: un hombre fue imputado por la muerte de un motociclista

De acuerdo a la teoría fiscal, la maniobra fue antirreglamentaria y provocó que una motocicleta en la que viajaban dos personas impactara contra el costado del vehículo. Como consecuencia del choque, el conductor del rodado menor, un hombre de 33 años, murió en el acto, mientras que su acompañante, una joven de 24 años, sufrió heridas. Durante la pesquisa se incorporaron informes toxicológicos que determinaron que el conductor del automóvil no tenía alcohol en sangre. En cambio, los análisis practicados al motociclista fallecido dieron resultado positivo.