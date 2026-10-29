Cómo fue la salida de Flávio Bolsonaro por Misiones y qué falló en los controles fronterizos
Resumen para apurados
- Flávio Bolsonaro viajó el martes a EE.UU. desde Puerto Iguazú tras cruzar por tierra desde Brasil, en medio de restricciones judiciales impuestas en su país.
- Cruzó la frontera terrestre aprovechando fallas de control brasileñas y, al no existir alertas de Interpol, abordó un vuelo privado sin ser retenido en Argentina.
- El caso desató una investigación judicial en Argentina y reactivó los cuestionamientos sobre la eficacia y agilidad de los controles en la Triple Frontera.
La demora de un vuelo privado en Puerto Iguazú permitió conocer detalles del recorrido que habría realizado Flávio Bolsonaro para salir de Brasil y continuar su viaje hacia Estados Unidos. Según reconstruyó a LA GACETA Norma Devechi, periodista de Misiones, el traslado estaba previsto para la madrugada del martes, pero la ausencia de los pasajeros obligó a modificar los planes y alimentó distintas versiones sobre lo ocurrido.
“Yo no sé si llamarlo operativo”, aclaró la profesional durante una entrevista con LG Play. Según explicó, la empresa responsable del vuelo había realizado los trámites correspondientes para viajar hacia Miami, pero los pasajeros no llegaron a la hora prevista. Más tarde, la partida volvió a postergarse por las demoras en el centro de frontera argentino.
Durante esas horas circularon versiones sobre una supuesta retención de la aeronave. La periodista negó esa posibilidad: “El avión nunca estuvo retenido”. Según su reconstrucción, permaneció a la espera de instrucciones para volver a presentar el plan de vuelo.
De acuerdo con su relato, una empresa brasileña de turismo contratada por la familia Bolsonaro se encargó de trasladar a los pasajeros hasta el aeropuerto argentino. El vuelo privado finalmente se concretó esa noche.
El cruce por tierra, la clave de la salida
Para Devechi, el punto central del episodio estuvo en la forma en que Bolsonaro habría cruzado desde Brasil hacia la Argentina. La periodista explicó que, en la Triple Frontera, los movimientos entre Puerto Iguazú, Foz do Iguaçu y Ciudad del Este forman parte de la vida cotidiana, pero advirtió que los controles no siempre garantizan que cada ingreso o salida quede registrado de manera inmediata.
“Lo que falló acá es que no había control policial en la aduana brasileña”, sostuvo. Según su interpretación, Bolsonaro habría salido de Brasil por tierra y llegado a la Argentina sin que existiera una orden de detención que impidiera su ingreso. Una vez en territorio argentino, pudo dirigirse al aeropuerto de Puerto Iguazú para abordar el avión privado.
La periodista señaló que una salida por vía aérea desde Brasil habría requerido declarar formalmente el viaje. En cambio, el cruce terrestre habría permitido evitar ese registro en el momento de la partida, de acuerdo con la modalidad de control que describió.
Devechi también explicó que la Justicia brasileña le había prohibido salir del país, pero que, según la información que manejaba, no existía un pedido de captura que obligara a detenerlo en la Argentina. La diferencia es relevante: una restricción judicial de salida impuesta en Brasil no implica, por sí sola, una orden de detención en territorio argentino.
Una frontera con controles bajo cuestionamiento
El caso volvió a poner bajo la lupa el funcionamiento de los controles fronterizos, aunque Devechi aseguró que en Puerto Iguazú la noticia no generó inicialmente el impacto que tuvo en otras partes del país.
“Nosotros estamos acostumbrados a este movimiento de gente que entra y sale”, explicó. Sin embargo, señaló que el episodio reavivó el malestar de los habitantes de la ciudad por las demoras y las dificultades para agilizar el paso fronterizo.
Según la periodista, los reclamos por una mejora del sistema llevan más de 25 años. En ese contexto, cuestionó que la atención política se concentrara en las denuncias relacionadas con el traslado de Bolsonaro mientras continúan pendientes demandas que afectan cotidianamente a los vecinos, trabajadores y turistas.
La discusión, planteó, excede el caso del dirigente brasileño y alcanza a la coordinación entre los organismos de ambos países y a la eficacia de los controles en uno de los puntos de conexión más transitados de la región.
Qué se sabe sobre Santiago Caputo
Otro de los interrogantes que surgieron alrededor del traslado fue la eventual participación de Santiago Caputo. Sobre ese punto, Devechi fue categórica respecto de la falta de pruebas que permitan ubicar al asesor presidencial en Misiones.
“No hay registro de Santiago Caputo en la zona, no hay fotos, no hay video, no hay confirmación”, afirmó.
La periodista contó que consultó a fuentes que consideraba confiables y que ninguna le confirmó haberlo visto durante la operación. También mencionó versiones sobre un supuesto traslado desde Iguazú hacia Posadas, desde donde habría abordado otro avión, pero aclaró que no encontró elementos verificables para sostener esa hipótesis.
Por eso, evitó confirmar cualquier intervención de Caputo en la salida de Bolsonaro.