Cómo fue la salida de Flávio Bolsonaro por Misiones y qué falló en los controles fronterizos

La demora de un vuelo privado en Puerto Iguazú permitió conocer detalles del recorrido que habría realizado Flávio Bolsonaro para salir de Brasil y continuar su viaje hacia Estados Unidos. Según reconstruyó a LA GACETA Norma Devechi, periodista de Misiones, el traslado estaba previsto para la madrugada del martes, pero la ausencia de los pasajeros obligó a modificar los planes y alimentó distintas versiones sobre lo ocurrido.