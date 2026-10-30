Flávio Bolsonaro, aislado y ridiculizado por su exilio

Bolsonaro publicó una carta en las redes sociales después de llegar a Estados Unidos el miércoles, tras abandonar Brasil. En el balotaje del domingo, Lula se impuso por más de cuatro millones de votos. El senador cuestionó el proceso electoral y sostuvo que un magistrado de la Corte Suprema, designado por Lula, extendió dos horas el horario de votación debido a denuncias de supresión de votantes en los estados del nordeste, de tendencia izquierdista.