EconomíaNoticias económicas Claves para acceder a la tarifa social del servicio de electricidad en Tucumán Preguntas y respuestas sobre requisitos, alcances, impedimentos y superposición de beneficios. Compartir Whatsapp Facebook X Linkedin Copiar dirección URL Por Marcelo Aguaysol Hace 3 Hs Seguir en Escuchar nota Tu navegador no soporta HTML5 audio Esta nota pertenece al contenido premium y es exclusiva para suscriptores. Temas TucumánWhatsAppEDETArgentina Tamaño texto Comentarios NOTICIAS RELACIONADAS Crisis en Mar del Plata: cerraron 64 hoteles en los últimos dos años Tucumán: cómo continúa el cronograma de pago de sueldos de octubre para los empleados estatales Empleados públicos de Tucumán: cuándo se cobra el 20% y el 80% del sueldo de octubre El riesgo país superó los 760 puntos y las acciones argentinas cayeron hasta 9% Binance investiga un hackeo de hasta U$S 6.300 millones y suspende los retiros: cayó el bitcoin Lo más popular Cómo era por dentro el departamento de Maradona en Segurola y Habana: lujo, intimidad y recuerdos Sangre, espanto y una sotana: quién fue "Pachi" Gorriti, el héroe de una historia olvidada Una estatua de Maradona en el jardín: el homenaje que emociona en Yerba Buena Enseñame Tucumán vuelve hoy a la pantalla "La Noche de los Museos" en Tucumán: todas las opciones para una cita imperdible Ranking notas premium “Basta de dinastías en Famaillá”; “deben estar llenos, están en la Legislatura”; y cambios en la mesa de Concepción La Corte Suprema asumió la competencia para resolver la demanda de los abogados contra la reforma judicial Por qué en Tucumán dieron de baja a casi 44.000 afiliados a partidos políticos Cruce por las elecciones de la AMT: la conducción defendió el voto de funcionarios y Seguí la acusó de ocultar la convocatoria oficial El juicio por el crimen de Érika: cómo fue el escándalo que se desató en la cuarta audiencia