“Siempre quiere saber más”: el orgullo de las familias contiene las historias que no se ven

Lucía quería participar de Enseñame Tucumán, pero le faltaba una compañera que se animara a compartir el desafío. Buscó durante un tiempo hasta que convenció a Solana, su amiga de la escuela y también del ballet. Lo que empezó como una invitación terminó convirtiéndose en meses de estudio, conversaciones sobre Tucumán y una experiencia que las dos recordarán por mucho tiempo. Las alumnas de la escuela de Comercio Nº 1 General Belgrano llegaron a la instancia final y se quedaron con el triunfo en la categoría de Cuarto Año.