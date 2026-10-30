VIDEO. Reviví la primera gran semifinal de "Enseñame Tucumán"
Resumen para apurados
- Cinco parejas escolares compiten hoy a las 19 en LG Play en la primera semifinal de Enseñame Tucumán para medir sus saberes sobre la provincia.
- Tras meses de preparación, alumnos de cinco colegios secundarios llegaron a esta instancia del certamen impulsado junto al Ministerio de Educación.
- El ciclo busca fortalecer la identidad y el estudio de la historia local entre jóvenes, incentivando el trabajo en equipo para definir a los finalistas.
Algunas preguntas obligan a volver sobre los libros, buscar respuestas que no siempre aparecen en los manuales y descubrir que la historia de un lugar puede guardar mucho más de lo que se aprende en el aula. Después de meses de preparación y competencias entre escuelas, ese recorrido llegó hoy a la pantalla con el regreso de Enseñame Tucumán, el certamen de preguntas y respuestas de LA GACETA que invita a los estudiantes secundarios a poner a prueba sus conocimientos sobre la provincia.
Cinco parejas de alumnos de cuarto año se enfrentaron en una competencia en la que pusieron a prueba lo aprendido, pero también la capacidad de responder bajo presión, escuchar al compañero y resolver cada desafío en equipo.
Los representantes del Instituto Vocacional Concepción, la Escuela de Comercio de Banda del Río Salí, el Instituto San Pablo Apóstol, la Escuela de Comercio N.º 1 General Belgrano y el Instituto Privado Famaillá fueron los protagonistas de esta primera jornada.
La propuesta, que cuenta con el apoyo del Ministerio de Educación de Tucumán, está destinada a estudiantes de cuarto, quinto y sexto año del Ciclo Orientado de la secundaria y combina el aprendizaje de contenidos de Ciencias Sociales con una dinámica de competencia que busca despertar la curiosidad por la historia y la identidad local.