VIDEO. Reviví la primera gran semifinal de "Enseñame Tucumán"

Algunas preguntas obligan a volver sobre los libros, buscar respuestas que no siempre aparecen en los manuales y descubrir que la historia de un lugar puede guardar mucho más de lo que se aprende en el aula. Después de meses de preparación y competencias entre escuelas, ese recorrido llegó hoy a la pantalla con el regreso de Enseñame Tucumán, el certamen de preguntas y respuestas de LA GACETA que invita a los estudiantes secundarios a poner a prueba sus conocimientos sobre la provincia.