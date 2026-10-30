La China Suárez demandará a un emprendimiento que expuso una polémica compra online

Resumen para apurados
- La China Suárez demandará en Buenos Aires a un emprendimiento que expuso en redes sociales una compra online de sellos escolares para sus hijos, violando su privacidad.
- El negocio publicó una captura del pedido gestionado por la madre de la actriz, buscando publicidad, pero reveló datos privados y la omisión del apellido de dos de los menores.
- La intimación judicial se notificará en los próximos días, abriendo un debate sobre los límites de la promoción comercial y la protección de datos personales de menores.
La China Suárez quedó envuelta en una polémica luego de que un emprendimiento difundiera en las redes sociales los detalles de una compra que realizó a través de una reconocida plataforma online. La actriz habría decidido demandar al local por exponer información privada de su pedido, según reveló la periodista Paula Varela.
Aunque el encargo habría sido realizado a través de su mamá, cuyo usuario figuraba como “MR” (Marcela Riveiro), la compra habría sido para los tres hijos de María Eugenia: Rufina, Magnolia y Amancio.
La actriz necesitaba tres sellos escolares para el regreso a clases de los chicos, que no volverían a Turquía. Sin embargo, en el pedido habría omitido el apellido de los dos menores. El detalle quedó expuesto cuando los responsables del emprendimiento compartieron una captura de pantalla con las indicaciones.
“Buenas tardes. Te paso el detalle de los sellos. El rosa diría Magnolia V. Suárez, el rojo Amancio V. Suárez y el negro Rufina Cabré. Gracias”, decía el mensaje que se viralizó.
Todo indicaría que la intención del comercio no habría sido perjudicar a la actriz, sino contarles a sus seguidores que una persona famosa había confiado en ellos para realizar un trabajo. Sin embargo, la difusión de esos datos habría generado el enojo de Suárez.
“La va a demandar. Ya está en camino, en días la notificarán. Y la verdad tiene razón. No puede publicar eso”, aseguró Varela en sus redes sociales al referirse a la decisión de la actriz.
En qué andan la China Suárez y Mauro Icardi
Después de unas vacaciones en Estados Unidos y México, la China Suárez y Mauro Icardi regresaron a Buenos Aires y se instalaron en la casa que el futbolista compró en La Isla, Nordelta.
Mientras esperan los días de calor para disfrutar de la pileta, la actriz estaría ocupándose de los trámites para que sus hijos retomen la escolaridad en la Argentina, luego de haber perdido muchos días de clases tras abandonar Turquía.
Por su parte, el delantero rosarino continúa escuchando ofertas para definir su futuro futbolístico. Aunque había trascendido que evaluaba regresar al Galatasaray, incluso con un sueldo muy inferior al que percibía, su intención sería permanecer en la Argentina o mudarse a un país cercano, como Brasil.