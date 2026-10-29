“Te amaré el resto de mi vida”: el profundo dolor de Juan Eduardo Carballo tras la muerte de Juan Marcelo
El músico falleció este jueves y su compañero lo despidió con un emotivo mensaje en las redes sociales. Juntos marcaron una época de la música popular argentina con canciones como “¿Hola, qué tal?” y “Bailando en una pata”.
Resumen para apurados
- El músico Juan Marcelo, del dúo Juan y Juan, falleció este jueves a los 82 años en Argentina, provocando una sentida despedida de su histórico compañero Juan Eduardo Carballo.
- Juntos alcanzaron la popularidad en los años 70 con éxitos como “¿Hola, qué tal?” y “Bailando en una pata”, temas que luego se convirtieron en clásicos cánticos de cancha.
- La partida de Marcelo cierra una etapa dorada de la música popular argentina, dejando una huella imborrable en la cultura festiva y el cancionero colectivo del país.
La música popular argentina está de luto por la muerte de Juan Marcelo, integrante del recordado dúo Juan y Juan, quien falleció este jueves a los 82 años.
La noticia generó muestras de afecto hacia el artista, pero una de las despedidas más emotivas llegó de parte de su compañero de toda la vida, Juan Eduardo Carballo, quien compartió en las redes sociales una fotografía de ambos durante su juventud y un mensaje en el que recordó las experiencias que atravesaron juntos.
“Cruzamos los Andes, los Pirineos, el Himalaya, el desierto de Atacama y las selvas de África juntos, pero justo en la última… tu mula se empacó”, escribió Carballo, en una referencia cargada de emoción y complicidad.
El emotivo mensaje de Juan Eduardo Carballo
En su publicación, el músico también recordó cómo enfrentaron los desafíos a lo largo de su recorrido personal y artístico. “Todo lo hicimos juntos, sin tener la menor idea de cómo hacerlo. A los ponchazos, sin técnica ni conocimientos, pero con la fuerza de los ancestros”, expresó.
El mensaje concluyó con una declaración que reflejó el vínculo que los unió durante tantos años: “Sin vos nada va a ser igual. Te amaré el resto de mi vida. Más que nunca… siempre juntos”.