Murió Patrick Stewart: la dura enfermedad que marcó sus últimos años

Resumen para apurados
- El actor Sir Patrick Stewart murió a los 86 años en su casa de Los Ángeles tras padecer Alzheimer y demencia con cuerpos de Lewy, según confirmó su familia.
- El artista falleció acompañado por su esposa Sunny. En su carrera abordó el deterioro cognitivo al encarnar al Profesor X en X-Men y al agente en Safe House.
- Su deceso reaviva la concientización sobre la demencia con cuerpos de Lewy, un desafío de salud pública que afecta junto al Alzheimer a millones en el mundo.
Sir Patrick Stewart murió a los 86 años en su casa de Los Ángeles. La noticia fue confirmada por su familia a través de un comunicado difundido en redes sociales, en el que detallaron que estuvo acompañado por su esposa, Sunny, durante sus últimos momentos.
“Con gran tristeza anunciamos el fallecimiento de Sir Patrick Stewart, ocurrido ayer en su hogar bajo el amoroso cuidado de su querida esposa Sunny, después de un proceso marcado por la enfermedad de Alzheimer y la demencia con cuerpos de Lewy”, expresaron sus familiares.
El mensaje también destacó el acompañamiento que recibió el actor hasta el final de su vida. “Estuvo cobijado por el cálido abrazo de su familia y amigos, rodeado de música en vivo, oraciones, lágrimas, risas y ese tipo de profunda emoción que solo él podía inspirar después de una vida de entrega a todos nosotros”, agregaron.
La demencia con cuerpos de Lewy es una de las formas frecuentes de demencia en adultos mayores y representa un desafío creciente para la salud pública mundial. Según la Organización Mundial de la Salud (OMS), alrededor de 57 millones de personas viven con algún tipo de demencia y cada año se registran cerca de 10 millones de nuevos casos.
Esta enfermedad puede presentar síntomas similares a los del Alzheimer, entre ellos el deterioro cognitivo progresivo, las alteraciones de la memoria y las dificultades en distintas funciones cerebrales.
El fallecimiento de Stewart volvió a poner en primer plano el impacto de estas enfermedades, que afectan progresivamente las capacidades cognitivas y pueden alterar la vida cotidiana de quienes las padecen.
Los personajes de Patrick Stewart que quedaron ligados al Alzheimer
Años antes de que la enfermedad marcara la etapa final de su vida, Stewart había interpretado a un personaje que atravesaba una situación similar. En la película Safe House (1998), encarnó a Mace Sowell, un exagente encubierto que comienza a experimentar los efectos del Alzheimer y se refugia en una casa fortificada.
La trama, planteada como un thriller psicológico, sigue la lucha del protagonista por distinguir entre las amenazas reales y aquellas que podrían ser producto de su deterioro cognitivo. Con el paso del tiempo, ese papel adquirió una dimensión particular al quedar vinculado con la enfermedad que afectaría al actor décadas después.
Otro de sus personajes más recordados fue el profesor Charles Xavier, de la saga X-Men. En una de las etapas de la historia, Stewart interpretó a una versión envejecida y debilitada del líder de los mutantes, afectado por una dolencia cerebral que comprometía el control de sus poderes telepáticos.