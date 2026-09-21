La China Suárez subió un video y le quitaron la licencia de conducir a Mauro Icardi
El Ministerio de Transporte bonaerense tomó la medida luego de que la actriz compartiera una grabación en la que se la veía sentada en la ventanilla de un auto en movimiento, mientras el futbolista estaba al volante.
Resumen para apurados
- El Ministerio de Transporte bonaerense inhabilitó la licencia de Mauro Icardi tras difundirse un video donde conducía mientras la China Suárez viajaba asomada a la ventanilla.
- En la grabación viral, la actriz iba sin cinturón con medio cuerpo afuera del auto en marcha. Las autoridades constataron además que el futbolista tenía su registro vencido.
- Para volver a tramitar el permiso en la provincia de Buenos Aires, Icardi deberá someterse obligatoriamente a un examen psicofísico que evalúe su aptitud para conducir.
Mauro Icardi volvió a quedar envuelto en una polémica, esta vez por un video que publicó la China Suárez en sus redes sociales. A raíz de las imágenes, el Ministerio de Transporte de la Provincia de Buenos Aires le inhabilitó preventivamente la licencia de conducir al futbolista.
La decisión se tomó luego de que Eugenia “la China” Suárez compartiera una grabación en la que se la observa sin el cinturón de seguridad y sacando gran parte de su cuerpo por la ventanilla de un auto en marcha, mientras Icardi conducía.
“El Ministerio de Transporte bonaerense intervino tras la difusión de un video publicado por Eugenia ‘la China’ Suárez, en el que se la observa sin el cinturón de seguridad y sacando gran parte de su cuerpo por la ventanilla mientras Icardi conduce”, informaron desde el organismo.
“La situación pone en riesgo su integridad, la de los demás ocupantes y la de terceros, y evidencia además la negligencia del conductor al continuar la marcha ante una maniobra de esas características”, agregaron.
Además, remarcaron que, tras constatar que el futbolista tenía su licencia vencida, se dispuso su inhabilitación preventiva.
Qué implica la medida para Mauro Icardi
El Ministerio de Transporte bonaerense también explicó cómo impactará la decisión en caso de que el futbolista quiera volver a tramitar su licencia.
“La medida implica que, al tener domicilio en la provincia de Buenos Aires, en caso de presentarse a tramitar una nueva licencia de conducir deberá hacerlo en la jurisdicción correspondiente a su domicilio y someterse previamente a una evaluación para determinar si se encuentra psíquicamente apto para volver a conducir”, detallaron.
De esta manera, Icardi deberá atravesar esa instancia de evaluación antes de poder gestionar nuevamente su licencia.
El video que generó la polémica
Todo comenzó este domingo, cuando la actriz sorprendió a sus millones de seguidores con una publicación que rápidamente generó repercusiones.
En la filmación, la China Suárez aparece sentada en la ventanilla de un auto en movimiento, con prácticamente medio cuerpo afuera, mientras canta “Training season”, de Dua Lipa. En el vehículo, Mauro Icardi se encontraba al volante.
“No necesito manifestar porque ya llegó el hombre que pedí”, escribió la actriz junto al video.
Luego, en la descripción de la publicación, agregó con picardía: “Evidentemente manifesté bien. Nadie fue obligado a hacer este video”.
La grabación finaliza con la actriz dándole un beso al futbolista, quien continuaba conduciendo.
Mientras algunos seguidores celebraron la escena romántica de la pareja, otros cuestionaron la actitud y señalaron que la maniobra representaba un peligro tanto para ellos como para terceros. También hubo quienes remarcaron que se trataba de un mal ejemplo.
Hasta el momento, ni la China Suárez ni Mauro Icardi realizaron declaraciones o difundieron aclaraciones sobre lo ocurrido.