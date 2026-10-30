ARCA extendió los vencimientos de Ganancias y de los planes de pago para sectores específicos

Resumen para apurados
- En Argentina, ARCA prorrogó al 16 de noviembre Ganancias y extendió planes de pago para facilitar el cumplimiento tributario tras dialogar con contadores.
- Vía resoluciones en el Boletín Oficial, la medida se acordó con entidades de ciencias económicas e incluye a MiPyMEs, salud y entidades sin fines de lucro.
- La extensión alivia la carga administrativa de los contribuyentes y otorga margen financiero clave para que sectores productivos regularicen sus deudas.
La Agencia de Recaudación y Control Aduanero (ARCA) dispuso una prórroga para la presentación de las declaraciones juradas del impuesto a las Ganancias de personas humanas y extendió los plazos de adhesión a distintos regímenes especiales de facilidades de pago.
Ambas medidas fueron instrumentadas mediante las resoluciones generales 5918/2026 y 5920/2026, publicadas en el Boletín Oficial.
En el primer caso, el organismo fijó el 16 de noviembre como nueva fecha límite para presentar las declaraciones juradas correspondientes al período fiscal 2025. La decisión apunta a facilitar el cumplimiento de las obligaciones tributarias y se adoptó luego del diálogo entre las autoridades de ARCA y representantes de las entidades que nuclean a los profesionales de ciencias económicas.
Por otra parte, a través de la Resolución General 5920/2026, el organismo extendió hasta el 30 de diciembre de 2026 el plazo para adherir a los regímenes especiales de facilidades de pago destinados al sector salud, las Micro, Pequeñas y Medianas Empresas (MiPyMEs), los pequeños contribuyentes y las entidades sin fines de lucro.
De esta manera, ARCA amplió los plazos para que distintos grupos de contribuyentes puedan cumplir con sus obligaciones fiscales y acceder a las alternativas de regularización previstas.