EconomíaNoticias económicas

ARCA extendió los vencimientos de Ganancias y de los planes de pago para sectores específicos

El organismo prorrogó hasta el 16 de noviembre la presentación de las declaraciones juradas del impuesto a las Ganancias para personas humanas, correspondiente al período fiscal 2025.

Impuestos.
Impuestos.
Por Redacción Economía Hace 1 Hs

Resumen para apurados

  • En Argentina, ARCA prorrogó al 16 de noviembre Ganancias y extendió planes de pago para facilitar el cumplimiento tributario tras dialogar con contadores.
  • Vía resoluciones en el Boletín Oficial, la medida se acordó con entidades de ciencias económicas e incluye a MiPyMEs, salud y entidades sin fines de lucro.
  • La extensión alivia la carga administrativa de los contribuyentes y otorga margen financiero clave para que sectores productivos regularicen sus deudas.
Resumen generado con IA

La Agencia de Recaudación y Control Aduanero (ARCA) dispuso una prórroga para la presentación de las declaraciones juradas del impuesto a las Ganancias de personas humanas y extendió los plazos de adhesión a distintos regímenes especiales de facilidades de pago. 

Ambas medidas fueron instrumentadas mediante las resoluciones generales 5918/2026 y 5920/2026, publicadas en el Boletín Oficial.

El Gobierno volvió a postergar el aumento del impuesto a los combustibles: regirá desde diciembre

El Gobierno volvió a postergar el aumento del impuesto a los combustibles: regirá desde diciembre

En el primer caso, el organismo fijó el 16 de noviembre como nueva fecha límite para presentar las declaraciones juradas correspondientes al período fiscal 2025. La decisión apunta a facilitar el cumplimiento de las obligaciones tributarias y se adoptó luego del diálogo entre las autoridades de ARCA y representantes de las entidades que nuclean a los profesionales de ciencias económicas.

Por otra parte, a través de la Resolución General 5920/2026, el organismo extendió hasta el 30 de diciembre de 2026 el plazo para adherir a los regímenes especiales de facilidades de pago destinados al sector salud, las Micro, Pequeñas y Medianas Empresas (MiPyMEs), los pequeños contribuyentes y las entidades sin fines de lucro.

De esta manera, ARCA amplió los plazos para que distintos grupos de contribuyentes puedan cumplir con sus obligaciones fiscales y acceder a las alternativas de regularización previstas.

Temas ArgentinaAgencia de Recaudación y Control Aduanero ARCA
Tamaño texto
Comentarios
NOTICIAS RELACIONADAS
Crisis en Mar del Plata: cerraron 64 hoteles en los últimos dos años

Crisis en Mar del Plata: cerraron 64 hoteles en los últimos dos años

Tucumán: cómo continúa el cronograma de pago de sueldos de octubre para los empleados estatales

Tucumán: cómo continúa el cronograma de pago de sueldos de octubre para los empleados estatales

Empleados públicos de Tucumán: cuándo se cobra el 20% y el 80% del sueldo de octubre

Empleados públicos de Tucumán: cuándo se cobra el 20% y el 80% del sueldo de octubre

El riesgo país superó los 760 puntos y las acciones argentinas cayeron hasta 9%

El riesgo país superó los 760 puntos y las acciones argentinas cayeron hasta 9%

Binance investiga un hackeo de hasta U$S 6.300 millones y suspende los retiros: cayó el bitcoin

Binance investiga un hackeo de hasta U$S 6.300 millones y suspende los retiros: cayó el bitcoin

Lo más popular
Una estatua de Maradona en el jardín: el homenaje que emociona en Yerba Buena
1

Una estatua de Maradona en el jardín: el homenaje que emociona en Yerba Buena

Juicio por el crimen de Érika Álvarez: “El Militar” Sosa declaró para desvincular a Justina Gordillo de un video íntimo
2

Juicio por el crimen de Érika Álvarez: “El Militar” Sosa declaró para desvincular a Justina Gordillo de un video íntimo

Rotonda, ensanche y un carril más en el semáforo: así es el plan para el Camino del Perú
3

Rotonda, ensanche y un carril más en el semáforo: así es el plan para el Camino del Perú

Recuerdos fotográficos: Café Colón: billares, “burreros”, y supuesta cuna del sándwich radical
4

Recuerdos fotográficos: Café Colón: billares, “burreros”, y supuesta cuna del sándwich radical

Nueve dedos y un desenlace en un domingo cualquiera
5

Nueve dedos y un desenlace en un domingo cualquiera

Ranking notas premium
Juicio por el crimen de Érika Álvarez: ¿Sosa también es prisionero de sus contradicciones?
1

Juicio por el crimen de Érika Álvarez: ¿Sosa también es prisionero de sus contradicciones?

Rotonda, ensanche y un carril más en el semáforo: así es el plan para el Camino del Perú
2

Rotonda, ensanche y un carril más en el semáforo: así es el plan para el Camino del Perú

“Basta de dinastías en Famaillá”; “deben estar llenos, están en la Legislatura”; y cambios en la mesa de Concepción
3

“Basta de dinastías en Famaillá”; “deben estar llenos, están en la Legislatura”; y cambios en la mesa de Concepción

La Corte Suprema asumió la competencia para resolver la demanda de los abogados contra la reforma judicial
4

La Corte Suprema asumió la competencia para resolver la demanda de los abogados contra la reforma judicial

Recuerdos fotográficos: Café Colón: billares, “burreros”, y supuesta cuna del sándwich radical
5

Recuerdos fotográficos: Café Colón: billares, “burreros”, y supuesta cuna del sándwich radical

Más Noticias
Subsidios a la luz en Tucumán: quiénes pueden acceder, cuáles son los requisitos y cómo hacer el trámite

Subsidios a la luz en Tucumán: quiénes pueden acceder, cuáles son los requisitos y cómo hacer el trámite

El mercado cripto cayó tras el informe de Binance sobre el hackeo: bitcoin y BNB, entre las monedas afectadas

El mercado cripto cayó tras el informe de Binance sobre el hackeo: bitcoin y BNB, entre las monedas afectadas

Recuerdos fotográficos: Café Colón: billares, “burreros”, y supuesta cuna del sándwich radical

Recuerdos fotográficos: Café Colón: billares, “burreros”, y supuesta cuna del sándwich radical

La advertencia de Ludovica Squirru: qué signo deberá cambiar su actitud para evitar conflictos antes de fin de año

La advertencia de Ludovica Squirru: qué signo deberá cambiar su actitud para evitar conflictos antes de fin de año

Viernes con tormentas y fuertes vientos: rige una alerta amarilla en cuatro provincias

Viernes con tormentas y fuertes vientos: rige una alerta amarilla en cuatro provincias

Juicio por el crimen de Érika Álvarez: “El Militar” Sosa declaró para desvincular a Justina Gordillo de un video íntimo

Juicio por el crimen de Érika Álvarez: “El Militar” Sosa declaró para desvincular a Justina Gordillo de un video íntimo

Rotonda, ensanche y un carril más en el semáforo: así es el plan para el Camino del Perú

Rotonda, ensanche y un carril más en el semáforo: así es el plan para el Camino del Perú

Nueve dedos y un desenlace en un domingo cualquiera

Nueve dedos y un desenlace en un domingo cualquiera

Comentarios