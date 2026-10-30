ARCA subastará 51 bicicletas desde $20.000: cómo participar y cuáles son los modelos de alta gama

La Agencia de Recaudación y Control Aduanero (ARCA) dio luz verde a la subasta de 51 bicicletas que habían sido secuestradas por la Dirección General de Aduanas (DGA), algunas sin uso y en estado nuevo, con valores que distan mucho de los regulares en el mercado. El piso de oferta del remate público se fija en los $20.000 y los postores pueden proponer de acuerdo con las sugerencias ya pautadas. Los artículos se ofertan según lo dispuesto por el Código Aduanero, que obliga a que las mercaderías secuestradas sean comercializadas en este tipo de eventos.