ARCA subastará 51 bicicletas desde $20.000: cómo participar y cuáles son los modelos de alta gama

La Agencia de Recaudación y Control Aduanero (ARCA) dio luz verde a la subasta de 51 bicicletas que habían sido secuestradas por la Dirección General de Aduanas (DGA), algunas sin uso y en estado nuevo, con valores que distan mucho de los regulares en el mercado. El piso de oferta del remate público se fija en los $20.000 y los postores pueden proponer de acuerdo con las sugerencias ya pautadas. Los artículos se ofertan según lo dispuesto por el Código Aduanero, que obliga a que las mercaderías secuestradas sean comercializadas en este tipo de eventos.
Las bicicletas que quedaron bajo la custodia de la Aduana, ya sea en situación de rezago, comiso o abandono en las diferentes terminales, serán subastadas por ARCA el 19 de noviembre de 2026. Se trata de la subasta N° 3978, a la cual es posible inscribirse a través del sitio web del Banco Ciudad. Los productos subastados pueden visualizarse en el portal con valores base que rondan entre los $20.000 y los $539.460.
Cómo será la subasta de ARCA de las bicicletas
La subasta, establecida en la Disposición 427/2026 y publicada en el Boletín Oficial, tendrá una modalidad electrónica a través de la plataforma del Banco Ciudad. Los interesados podrán consultar las condiciones de venta, las características de cada bicicleta y los valores iniciales de los lotes.
El catálogo de bicicletas subastadas puede revisarse en la página de la entidad financiera. Allí pueden encontrarse modelos de distintas marcas y rodados. Por ejemplo, una bicicleta marca Milda, modelo K9 y rodado 26, totalmente nueva, se publica con un valor base de $22.000.
Cuáles serán las marcas subastadas por ARCA
En total, se ofrecerán 51 bicicletas distribuidas en 31 lotes. Entre las marcas incluidas figuran Trek, GT, Cannondale, Specialized, Supercycle, Upland, RBX, Phoenix y Oxford, entre otras.
Uno de los rodados con mayor piso de oferta es una bicicleta Pinarello, modelo Nytro T700, rodado 28, cuyo valor inicial fue fijado en $539.460. Según la información difundida, su cotización de mercado podría alcanzar los $5 millones.
Requisitos para participar de la subasta de ARCA
Los modelos incluso pueden inspeccionarse presencialmente, aunque para ello se debe viajar a la provincia de Mendoza, donde la exhibición se realiza en la Sede Arca Aduana en Av. Peltier 721, en la capital mendocina. La exhibición presencial se llevará a cabo los días 4 y 5 de noviembre en el horario de 09:00 a 12:00 hs.
Los productos se venderán en el estado en que se encuentran y exhiben, con las observaciones indicadas para cada lote. Por eso, es importante revisar las condiciones antes de ofertar.
Cómo registrarse en la subasta de ARCA
Para participar, los interesados deben registrarse como usuarios en el sitio de autogestión del Banco Ciudad y suscribirse a la subasta antes del vencimiento del plazo establecido.
El procedimiento puede requerir una transferencia en concepto de caución, según las condiciones de la convocatoria. Una vez habilitados, los participantes podrán realizar sus ofertas en línea. La información sobre los lotes y los requisitos está disponible en el sitio oficial: https://subastas.bancociudad.com.ar/.