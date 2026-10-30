Liga Profesional 2027: los 10 puntos clave para entender el nuevo formato aprobado por la AFA

La AFA aprobó el formato con el que se jugará la Primera División en 2027. La decisión se tomó en la última reunión del Comité Ejecutivo, en la que solo River y Estudiantes de La Plata se mostraron en contra. El cambio más fuerte es la eliminación de las dos zonas, pero no es el único. Estas son las 10 claves para entender cómo será el nuevo campeonato.