Liga Profesional 2027: los 10 puntos clave para entender el nuevo formato aprobado por la AFA

Resumen para apurados
- La AFA aprobó en su Comité Ejecutivo el nuevo formato de la Primera División para 2027, con el fin de unificar el torneo en una sola tabla de 30 equipos.
- El certamen tendrá Apertura y Clausura con playoffs, dos descensos y VAR semiautomático. La reforma contó con la oposición exclusiva de River Plate y Estudiantes de La Plata.
- El esquema consagrará a tres campeones anuales y redefinirá los cupos a copas internacionales, mientras la AFA analiza sumar promociones a partir de la temporada 2028.
La AFA aprobó el formato con el que se jugará la Primera División en 2027. La decisión se tomó en la última reunión del Comité Ejecutivo, en la que solo River y Estudiantes de La Plata se mostraron en contra. El cambio más fuerte es la eliminación de las dos zonas, pero no es el único. Estas son las 10 claves para entender cómo será el nuevo campeonato.
1. Todos contra todos
Los 30 equipos integrarán una única tabla y cada uno enfrentará una vez a los otros 29 rivales. La idea es que la campaña sea más pareja: ya no habrá clubes que sumen puntos en grupos diferentes y con calendarios distintos.
2. Apertura y Clausura, con tres campeones
Aunque desaparecen las zonas, se mantienen los dos torneos. Tras las primeras 15 fechas, los 16 mejores de la tabla jugarán los playoffs del Apertura. En las 15 restantes, la tabla semestral volverá a cero para definir a los 16 clasificados al Clausura. A esos dos ganadores se sumará el campeón de Liga.
3. El clásico, dos veces
Cada equipo enfrentará una vez a 29 rivales y repetirá solamente el duelo ante su clásico, con una localía para cada uno. Así, Boca y River volverán a cruzarse dos veces en el año. Atlético será el único tucumano en Primera, porque San Martín seguirá en el ascenso. En las últimas temporadas, el rival del “Decano” en la fecha de clásicos fue Central Córdoba.
4. La tabla anual define casi todo
La tabla anual sumará los puntos de las 30 fechas, más allá de las tablas semestrales. El primero será campeón de Liga, esa clasificación ordenará los cupos para las copas internacionales y el último perderá la categoría.
5. El tercero, al repechaje de la Libertadores
No prosperó la variante que mandaba al tercero de la tabla anual a la Sudamericana y al noveno al repechaje. Se mantiene el sistema actual: el tercero irá a la fase 2 de la Copa Libertadores y los puestos siguientes darán lugares en la Copa Sudamericana.
6. Dos descensos
Uno será para el último de la tabla anual y el otro, para el peor de los promedios. Si el mismo club termina último en las dos, bajará junto con el siguiente peor ubicado en los promedios. La AFA también analiza sumar desde 2028 una promoción contra un equipo de la Primera Nacional.
7. Sin interzonales: de 32 a 30 partidos
Con la eliminación de las zonas, también se terminan los interzonales por sorteo. Cada equipo jugará 30 fechas en lugar de 32: 29 partidos ante los demás clubes y un segundo clásico.
8. Playoffs a partido único
El Apertura y el Clausura se definirán por eliminación directa desde los octavos de final. Los octavos y los cuartos se jugarán en la cancha del mejor ubicado en la fase regular, y las semifinales y la final, en sede neutral. Como no habrá ventaja deportiva, los empates se resolverán por penales.
9. VAR semiautomático
La AFA prevé incorporar esta tecnología, que usa cámaras y seguimiento digital para detectar posiciones adelantadas con más rapidez y precisión. La decisión final seguirá en manos de los árbitros. Se estrenará el 12 de diciembre, en la final del Clausura 2026.
10. Arranca el 24 de enero
El Apertura 2027 comenzará el 24 de enero. Por ahora, 27 clubes tienen su lugar confirmado: Estudiantes de Río Cuarto ya descendió, Aldosivi o Deportivo Riestra lo hará la semana próxima y faltan los dos ascendidos de la Primera Nacional.