La revelación de Nico Williams sobre la jugada que le dio el Mundial a España: “Ni en mil vidas llegaba”

La final del Mundial de Estados Unidos, México y Canadá sigue dejando historias. Nico Williams reveló un detalle de la jugada que le dio el título a España ante la Argentina y apuntó a un protagonista inesperado: Nahuel Molina. “Creo que la gente no se dio cuenta. Si no me empuja Nahuel Molina, no llego. Ni en mil vidas llegaba”, contó el delantero de Athletic Club en una entrevista con el canal de la empresa Fútbol Emotion.