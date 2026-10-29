La revelación de Nico Williams sobre la jugada que le dio el Mundial a España: “Ni en mil vidas llegaba”

Resumen para apurados
- Nico Williams reveló que un empujón de Nahuel Molina le permitió asistir en el gol con el que España venció a Argentina en la final del Mundial 2026 en Nueva Jersey.
- En el alargue, Porro envió un centro y el contacto de Molina impulsó a Williams hacia la pelota, que luego Ferran Torres empujó al gol para sellar el título español.
- El testimonio reaviva la polémica sobre la final y pone el foco en Molina, sancionado por la FIFA tras los incidentes posteriores en el túnel de vestuarios.
La final del Mundial de Estados Unidos, México y Canadá sigue dejando historias. Nico Williams reveló un detalle de la jugada que le dio el título a España ante la Argentina y apuntó a un protagonista inesperado: Nahuel Molina. “Creo que la gente no se dio cuenta. Si no me empuja Nahuel Molina, no llego. Ni en mil vidas llegaba”, contó el delantero de Athletic Club en una entrevista con el canal de la empresa Fútbol Emotion.
El atacante describió la acción en detalle. “Cuando está el balón cayendo, me empuja con los dos brazos. Cuando veía venir el balón, dije: ‘No llego’. Cuando me empujó, dije: ‘¡Ostia, llego!’”, relató.
Aunque no pudo rematar al arco, su toque terminó siendo decisivo. “No me dio el lugar para rematar, pero la dejé ahí y justo estaba Ferran y la metió”, explicó.
El gol que definió el Mundial
La jugada llegó en el alargue de la final, que se disputó en Nueva Jersey. El defensor Pedro Porro envió un centro al segundo palo, Williams llegó con lo justo para devolver la pelota hacia el área chica y Ferran Torres convirtió el único gol del partido. Así, España se quedó con su segunda Copa del Mundo.
El partido, además, terminó con tensión. Después del pitazo final, Molina protagonizó un fuerte cruce verbal y físico con varios futbolistas españoles, con empujones y discusiones en el túnel rumbo a los vestuarios.
Los informes arbitrales llegaron a la FIFA, que sancionó al defensor con una suspensión por partidos oficiales. Ahora, las palabras de Williams vuelven a poner al lateral en el centro de una final que en la Argentina todavía duele.