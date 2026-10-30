ENTRETENIMIENTO

Números de Oro: María, usuaria de Tarjeta Sol, duplicó su premio y se lleva $ 24 millones

“El martes me faltaban muchos números, y entraron todos”

FELIZ. Este premio fue un regalo adelantado de cumpleaños para ella. Aquí, con sus familiares.
FELIZ. Este premio fue un regalo adelantado de cumpleaños para ella. Aquí, con sus familiares.
Por Redacción LA GACETA Hace 5 Hs

Un buen día, María González (jubilada, 73 años) se fue a pasear a Amaicha. La historia muy resumida dirá que se enamoró, se casó y se quedó a vivir allá, hasta que enviudó, en 2001. Entonces, con tres hijos chiquitos, regresó a San Miguel de Tucumán, a golpear las puertas de sus antiguos patrones. Era tiempos bravos para la Argentina, pero la fortuna ya la había bendecido, y esa buena gente inmediatamente le dio trabajo. En paralelo, María no dejó nunca, en casi una treintena de años, de comprar LA GACETA. Tenía la esperanza de ganar alguna vez los Números de Oro. Y vaya si se le dio: se convirtió en la ganadora de la quinta semana del entretenimiento, y se llevó un pozo de $24. 000.000, ya que por ser usuaria de Tarjeta Sol, duplicó el pozo acumulado de $ 12.000.000. “El martes me faltaban muchos números; yo estaba controlando, y resulta que iba marcando la tarjeta y de repente noté que la había completado. ¡Marqué todos los números juntos! Le avisé a mi hija, y me dijo que cuando vuelva del trabajo la veíamos; y la controlamos y estaba todo bien”, celebró.

GANÓ TODO. Como es socia de Tarjeta Sol del banco Santiago del Estero, duplicó su premio. GANÓ TODO. Como es socia de Tarjeta Sol del banco Santiago del Estero, duplicó su premio.

Contó qué hará con el premio. “Arreglar un poco la casa y pagar unas deudas. Y después, cuidar el dinerito, porque no lo vamos a empezar a derrochar”, remarcó.

Los Números de Oro de LA GACETA del 30 de octubre de 2026

Los Números de Oro de LA GACETA del 30 de octubre de 2026

Con la tarjeta que se entrega hoy el entretenimiento renueva la chance de llevarse un premio de $4.000.000. Su el cartón ganador lleva el sello “usuario Tarjeta Sol” duplicará el monto.

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