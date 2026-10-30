Números de Oro: María, usuaria de Tarjeta Sol, duplicó su premio y se lleva $ 24 millones

Un buen día, María González (jubilada, 73 años) se fue a pasear a Amaicha. La historia muy resumida dirá que se enamoró, se casó y se quedó a vivir allá, hasta que enviudó, en 2001. Entonces, con tres hijos chiquitos, regresó a San Miguel de Tucumán, a golpear las puertas de sus antiguos patrones. Era tiempos bravos para la Argentina, pero la fortuna ya la había bendecido, y esa buena gente inmediatamente le dio trabajo. En paralelo, María no dejó nunca, en casi una treintena de años, de comprar LA GACETA. Tenía la esperanza de ganar alguna vez los Números de Oro. Y vaya si se le dio: se convirtió en la ganadora de la quinta semana del entretenimiento, y se llevó un pozo de $24. 000.000, ya que por ser usuaria de Tarjeta Sol, duplicó el pozo acumulado de $ 12.000.000. “El martes me faltaban muchos números; yo estaba controlando, y resulta que iba marcando la tarjeta y de repente noté que la había completado. ¡Marqué todos los números juntos! Le avisé a mi hija, y me dijo que cuando vuelva del trabajo la veíamos; y la controlamos y estaba todo bien”, celebró.