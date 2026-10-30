Seguridad

Juicio por el crimen de Érika Álvarez: “El Militar” Sosa Sosa declaró para desvincular a Justina Gordillo de un video íntimo

Las hermanas de Érika Álvarez mencionaron la filmación y señalaron que la tercera participante podría ser la ex pareja del acusado.

MIRADA FIJA. Felipe “El Militar” Sosa pasó gran parte de la audiencia observando cómo Justina Gordillo lloraba.
MIRADA FIJA. Felipe “El Militar” Sosa pasó gran parte de la audiencia observando cómo Justina Gordillo lloraba. La Gaceta / Foto de Analía Jaramillo
Por Micaela Pinna Otero Hace 1 Hs

La cuarta jornada del juicio por el crimen de Érika Antonella Álvarez estuvo marcada por las declaraciones de las hermanas de la víctima y una nueva intervención de Felipe “El Militar” Sosa en la cual intentó desligar a su ex pareja Justina Gordillo de la presunta participación de un video con la víctima.

Durante sus testimonios, Maira y Milena Álvarez mencionaron la existencia de un video íntimo en el que, según señalaron, aparecían la víctima, el acusado y una tercera mujer. Ante las preguntas de las partes, las jóvenes habrían dado a entender que, según lo que les había contado Érika en diferentes oportunidades, la mujer que aparecía en el video podría ser Gordillo.

La defensa de “El Militar” Sosa indagó los vínculos de Érika Álvarez con un narcotraficante brasileño

La defensa de “El Militar” Sosa indagó los vínculos de Érika Álvarez con un narcotraficante brasileño

Dicha situación podría complicar la estrategia defensiva de sus defensores, María Florencia Abdala, Camilo Atim y Arturo Forenza, quienes durante la audiencia intentaron acreditar que la tercera participante de la filmación no estaba identificada.

Los interrogatorios angustiaron a Gordillo, al punto de no poder contener las lágrimas durante los recesos del debate. Sentada en una punta de la sala y contenida por sus abogados, la imputada lloró en más de una oportunidad.

Aclaración repentina

A pesar de sus intentos por pasar desapercibida, Sosa, desde la otra punta del sector de los acusados, permaneció atento a su reacción sin quitarle la vista de encima.

Fue así que, luego de que se retiraran todos los testigos citados para la fecha, solicitó hacer una nueva declaración de manera espontánea.

Juicio por el crimen de Érika Álvarez: ¿quieren silenciar a Sosa o se trata de una mera estrategia defensiva?

Juicio por el crimen de Érika Álvarez: ¿quieren silenciar a Sosa o se trata de una mera estrategia defensiva?

“Ese video lo hicimos una sola vez. Fue en 2023, yo todavía no conocía a Justina. Era una mujer con un cuerpazo, y que sí se ponía celosa de Antonella, pero no es Justina Gordillo la del video. Si es necesario llamar como testigo a esa persona que nos acompañaba en el video, la llamaremos. Me parece importante dejar esto en claro. No es Justina la del video, es otra persona muy linda. Se equivocan de persona”, manifestó “El Militar” Sosa ante los jueces Gonzalo Ortega, María Valeria Mibelli y Eliana Gómez Moreira, mientras su ex pareja lo miraba perpleja, de la misma manera en la que observó su primera declaración el pasado martes.

Temas Erika Antonella ÁlvarezJustina GordilloFelipe "El Militar" Sosa
Tamaño texto
Comentarios
NOTICIAS RELACIONADAS
Juicio por el crimen de Érika: el reencuentro de Gordillo y Sosa fue entre las lágrimas y la indiferencia

Juicio por el crimen de Érika: el reencuentro de Gordillo y Sosa fue entre las lágrimas y la indiferencia

Juicio por el crimen de Érika Álvarez: ¿cuáles son las estrategias que usarán las partes durante el debate?

Juicio por el crimen de Érika Álvarez: ¿cuáles son las estrategias que usarán las partes durante el debate?

Comienza hoy el juicio oral por el crimen de Érika Antonella Álvarez

Comienza hoy el juicio oral por el crimen de Érika Antonella Álvarez

Escándalo en el juicio por el crimen de Érika Álvarez: denuncian amenazas y se retiró un abogado

Escándalo en el juicio por el crimen de Érika Álvarez: denuncian amenazas y se retiró un abogado

El juicio por el crimen de Érika: los “detalles perversos” que pueden surgir del debate

El juicio por el crimen de Érika: los “detalles perversos” que pueden surgir del debate

Lo más popular
Entre energías femeninas, tradwifes y el matrimonio infantil: cuánto cambió realmente el lugar de las mujeres
1

Entre energías femeninas, "tradwifes" y el matrimonio infantil: cuánto cambió realmente el lugar de las mujeres

Súper fin de mes Comodín
2

Súper fin de mes Comodín

3

Cartas de lectores: contagiosa

4

Cartas de lectores: la yeta y el loco

5

Cartas de lectores: el triunfo de Lula

Ranking notas premium
Cuentas bajo la lupa: la Justicia intimó a la cúpula de la AMT y accedió a las cuentas bancarias
1

Cuentas bajo la lupa: la Justicia intimó a la cúpula de la AMT y accedió a las cuentas bancarias

Voy por la reelección en Tafí Viejo, debutan los narcotest en Yerba Buena y una sanción por $72 millones
2

"Voy por la reelección" en Tafí Viejo, debutan los narcotest en Yerba Buena y una sanción por $72 millones

El juicio por el crimen de Érika: la tercera jornada estuvo reservada para los informes de los forenses
3

El juicio por el crimen de Érika: la tercera jornada estuvo reservada para los informes de los forenses

El juicio por el crimen de Érika: quiénes ganan y quiénes pierden con la declaración de Sosa
4

El juicio por el crimen de Érika: quiénes ganan y quiénes pierden con la declaración de Sosa

Sangre, sotana y lanzas: quién fue Pachi Gorriti, el héroe de una historia olvidada
5

Sangre, sotana y lanzas: quién fue "Pachi" Gorriti, el héroe de una historia olvidada

Más Noticias
Sosa volvió a tomar la palabra en el juicio por Érika Álvarez y negó que Gordillo aparezca en un video íntimo: “No es Justina, es otra persona”

Sosa volvió a tomar la palabra en el juicio por Érika Álvarez y negó que Gordillo aparezca en un video íntimo: “No es Justina, es otra persona”

En medio de la conmoción política, la Justicia investiga la muerte del ex legislador Guillermo Gassenbauer

En medio de la conmoción política, la Justicia investiga la muerte del ex legislador Guillermo Gassenbauer

Escándalo en el juicio por el crimen de Érika Álvarez: denuncian amenazas y se retiró un abogado

Escándalo en el juicio por el crimen de Érika Álvarez: denuncian amenazas y se retiró un abogado

A 17 días de la desaparición de Raúl Moyano, la búsqueda avanza sobre una zona del Ñuñorco con quebradas de difícil acceso

A 17 días de la desaparición de Raúl Moyano, la búsqueda avanza sobre una zona del Ñuñorco con quebradas de difícil acceso

De qué murió la mamá de Lionel Scaloni: el emotivo recuerdo del DT que conmueve a los hinchas

De qué murió la mamá de Lionel Scaloni: el emotivo recuerdo del DT que conmueve a los hinchas

Anuncian la obra de conexión entre el Camino del Perú y la Fanzolato, en Yerba Buena: cómo será y qué plazos se manejan

Anuncian la obra de conexión entre el Camino del Perú y la Fanzolato, en Yerba Buena: cómo será y qué plazos se manejan

Alerta amarilla por lluvias y fuertes ráfagas de viento este jueves 29 de octubre: qué provincias serán afectadas

Alerta amarilla por lluvias y fuertes ráfagas de viento este jueves 29 de octubre: qué provincias serán afectadas

Los gremios tucumanos adhieren al paro docente nacional este jueves 29 de octubre

Los gremios tucumanos adhieren al paro docente nacional este jueves 29 de octubre

Comentarios