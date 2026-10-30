Juicio por el crimen de Érika Álvarez: “El Militar” Sosa Sosa declaró para desvincular a Justina Gordillo de un video íntimo

“Ese video lo hicimos una sola vez. Fue en 2023, yo todavía no conocía a Justina. Era una mujer con un cuerpazo, y que sí se ponía celosa de Antonella, pero no es Justina Gordillo la del video. Si es necesario llamar como testigo a esa persona que nos acompañaba en el video, la llamaremos. Me parece importante dejar esto en claro. No es Justina la del video, es otra persona muy linda. Se equivocan de persona”, manifestó “El Militar” Sosa ante los jueces Gonzalo Ortega, María Valeria Mibelli y Eliana Gómez Moreira, mientras su ex pareja lo miraba perpleja, de la misma manera en la que observó su primera declaración el pasado martes.