¿Seguirán las lluvias? Qué anticipa el SMN para este viernes 30 de octubre en Tucumán

Resumen para apurados
- El SMN pronostica para este viernes tormentas aisladas y una máxima de 27°C en Tucumán, debido a la continuidad del frente de inestabilidad climática.
- Tras las recientes precipitaciones, el cielo amanecerá nublado y la probabilidad de lluvias aumentará hasta un 40% hacia la tarde y la noche.
- Las condiciones meteorológicas inestables persistirán durante el sábado con registros similares y podrían prolongarse hasta el domingo en la provincia.
Tal como lo había anticipado el Servicio Meteorológico Nacional (SMN), las lluvias marcaron la jornada en Tucumán. Después de las precipitaciones, la atención está puesta en lo que ocurrirá durante las próximas horas: ¿continuarán las tormentas este viernes?
De acuerdo con el pronóstico del organismo nacional, la provincia tendrá una jornada con temperaturas que oscilarán entre los 14°C y los 27°C. Las condiciones de inestabilidad podrían mantenerse, con posibilidades de nuevas precipitaciones hacia el cierre del día.
Cómo estará el tiempo este viernes en Tucumán
Durante la mañana, el cielo permanecería mayormente nublado. Sin embargo, el panorama podría cambiar por la tarde y la noche, cuando se esperan tormentas aisladas.
La probabilidad de precipitaciones se ubicará entre el 10% y el 40%, según el informe del SMN. De esta manera, las lluvias podrían volver a hacerse presentes en distintos sectores de la provincia.
Qué anticipa el SMN para el sábado
La inestabilidad también continuaría durante el sábado. Para esa jornada se espera una temperatura mínima de 15°C y una máxima de 27°C, con cielo mayormente nublado y posibilidad de tormentas aisladas durante la tarde y la noche.