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¿Vuelve la lluvia a Tucumán? El pronóstico para la última semana de octubre

Los pronósticos anticipan temperaturas relativamente estables durante los primeros días de la semana.

LLUVIAS. Se esperan precipitaciones durante el miércoles en Tucumán
LLUVIAS. Se esperan precipitaciones durante el miércoles en Tucumán
Por Redacción Sociedad Hace 26 Min

Resumen para apurados

  • El SMN pronosticó para este lunes 26 de octubre en Tucumán cielo nublado y una máxima de 23 °C, sin lluvias significativas por el predominio de vientos leves.
  • La jornada comenzó fresca con 10 °C en la capital y registrará vientos del noreste de hasta 31 km/h por la tarde, con probabilidades de precipitación menores al 10%.
  • El tiempo continuará estable con máximas cercanas a 22 °C hasta el jueves, previéndose un repunte térmico hacia el viernes y sábado con temperaturas de hasta 26 °C.
Resumen generado con IA

¿Tucumán tendrá una nueva semana con lluvia y tormentas? ¿El calor finalmente se hará presente en esta primavera? Es la pregunta que se hace la gente en el final de este octubre que tuvo temperaturas atípicas para esta época del año. 

Este lunes estará marcado por la nubosidad y un aumento de la temperatura durante la jornada. De acuerdo con los pronósticos del Servicio Meteorológico Nacional (SMN), la capital tucumana tendrá una mínima de 10 °C y una máxima de 23 °C.

El cielo permanecerá mayormente nublado durante la madrugada, la mañana, la tarde y la noche. Las probabilidades de precipitación serán bajas: se ubicarán entre el 0% y el 10% durante la tarde, mientras que para el resto del día no se esperan lluvias.

Una tendencia similar se espera para el martes, con temperaturas que oscilarían entre los 15°C y los 23 °C. El miércoles ocurriría algo similar, aunque se esperan lluvias y chaparrones.

Las posibilidades de precipitaciones se mantendrían durante el jueves y el viernes en la provincia, según el reporte del SMN.

Qué temperaturas se esperan en Tucumán durante la semana

El pronóstico extendido anticipa temperaturas relativamente estables durante los primeros días de la semana, con máximas que volverán a subir hacia el viernes.

- Martes 27 de octubre: mínima de 15 °C y máxima de 23 °C.

- Miércoles 28 de octubre: mínima de 13 °C y máxima de 22 °C.

- Jueves 29 de octubre: mínima de 15 °C y máxima de 21 °C.

- Viernes 30 de octubre: mínima de 14 °C y máxima de 25 °C.

- Sábado 31 de octubre: mínima de 15 °C y máxima de 26 °C.

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