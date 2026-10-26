¿Cuándo llega la primavera a Tucumán?: este será el día más cálido de la semana tras las lluvias

Después de días interminables de lluvia, el agua parece tomarse un descanso en el inicio de la semana en Tucumán, marcando lo que aparenta ser el comienzo paulatino de la primavera en la provincia tras más de un mes de retraso. Mientras las bajas temperaturas y un temporal prolongado reemplazaron a los calores y a los días de sol, la incertidumbre por el cambio de época crecía. Ahora pareciera que el período floral comienza a asomarse.