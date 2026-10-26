¿Cuándo llega la primavera a Tucumán?: este será el día más cálido de la semana tras las lluvias

Resumen para apurados
- El SMN pronosticó que Tucumán alcanzará 25 °C este fin de semana, marcando el inicio paulatino de la primavera tras semanas de lluvias inusuales y frío.
- Tras un mes de retraso estacional, la inestabilidad continuará con lluvias aisladas entre martes y miércoles, mientras que el jueves registrará la temperatura más baja con 21 °C.
- La mejora definitiva llegará hacia el fin de semana, destacándose el domingo 1 de noviembre sin probabilidad de lluvias, lo que consolidará condiciones óptimas al aire libre.
Después de días interminables de lluvia, el agua parece tomarse un descanso en el inicio de la semana en Tucumán, marcando lo que aparenta ser el comienzo paulatino de la primavera en la provincia tras más de un mes de retraso. Mientras las bajas temperaturas y un temporal prolongado reemplazaron a los calores y a los días de sol, la incertidumbre por el cambio de época crecía. Ahora pareciera que el período floral comienza a asomarse.
El Servicio Meteorológico Nacional publicó su nuevo pronóstico para la última semana de octubre, con fenómenos climáticos concentrados en la primera parte del lapso. Así es que este nuevo tramo tampoco estará exento de inestabilidad. Si bien este lunes no habrá mayores movimientos y se registrará cierta estabilidad, el martes y el miércoles se suman a los días pasados por agua y con marcas térmicas más bajas.
Tormentas y descenso térmico a mitad de semana
Para este lunes se espera una jornada con cielo mayormente nublado, con una mínima de 10 °C y una máxima que alcanzará los 23 °C, manteniendo la probabilidad de precipitaciones reducida a apenas un 10%. Sin embargo, la inestabilidad regresará a partir del martes 27, día para el cual el organismo oficial prevé tormentas aisladas hacia la tarde y la noche, con un 40% de posibilidad de agua y una máxima de 22 °C.
El panorama continuará similar durante el miércoles 28, fecha en la que se esperan chaparrones en la segunda mitad del día y termómetros entre los 13 °C y los 22 °C. El jueves 29 marcará el día de menor temperatura máxima del período, con apenas 21 °C y un cielo mayormente cubierto, aunque con una drástica disminución en el riesgo de lluvias (10%).
Fin de semana con marcas agradables
El verdadero cambio de aire y la llegada progresiva de registros más agradables se consolidarán hacia el tramo final de la semana. Desde el viernes 30 en adelante, la nubosidad continuará siendo alta, pero el ambiente comenzará a templarse de manera sostenida con valores máximos situados en los 25 °C.
De esta manera, los días más cálidos en Tucumán se repartirán entre el viernes 30, el sábado 31 y el domingo 1 de noviembre, fechas en las que el termómetro escalará hasta los 25 °C. No obstante, será el domingo 1 el que ofrecerá las mejores condiciones ambientales para disfrutar al aire libre, ya que además de compartir el tope térmico del período (25 °C y mínima de 15 °C), la probabilidad de precipitaciones caerá por completo al 0%.