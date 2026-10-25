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Tucumán: cómo estará el tiempo este lunes 26 de octubre

Conocé el pronóstico completo del Servicio Meteorológico Nacional.

PRONÓSTICO DEL TIEMPO. El lunes no se sentirán los rayos del sol, que marcarán una drástica amplitud térmica en la región.
PRONÓSTICO DEL TIEMPO. El lunes no se sentirán los rayos del sol, que marcarán una drástica amplitud térmica en la región. ARCHIVO LA GACETA / FOTO DE ANALÍA JARAMILLO
Por Redacción Sociedad Hace 17 Min

Resumen para apurados

  • El SMN pronosticó para este lunes 26 de octubre en Tucumán cielo nublado y una máxima de 23 °C, sin lluvias significativas por el predominio de vientos leves.
  • La jornada comenzó fresca con 10 °C en la capital y registrará vientos del noreste de hasta 31 km/h por la tarde, con probabilidades de precipitación menores al 10%.
  • El tiempo continuará estable con máximas cercanas a 22 °C hasta el jueves, previéndose un repunte térmico hacia el viernes y sábado con temperaturas de hasta 26 °C.
Resumen generado con IA

El tiempo en Tucumán este lunes 26 de octubre estará marcado por la nubosidad y un aumento de la temperatura durante la jornada. De acuerdo con el pronóstico del Servicio Meteorológico Nacional (SMN), la capital tucumana tendrá una mínima de 10 °C y una máxima de 23 °C.

El cielo permanecerá mayormente nublado durante la madrugada, la mañana, la tarde y la noche. Las probabilidades de precipitación serán bajas: se ubicarán entre el 0% y el 10% durante la tarde, mientras que para el resto del día no se esperan lluvias.

Cómo estará el tiempo en Tucumán durante la mañana, la tarde y la noche

Durante la madrugada, la temperatura rondará los 11 °C, con cielo mayormente nublado y vientos leves del sudoeste, de entre 0 y 2 kilómetros por hora.

Por la mañana, el termómetro marcará alrededor de 10 °C. El viento soplará del noreste, con velocidades de entre 7 y 12 kilómetros por hora. No se esperan precipitaciones.

Hacia la tarde, la temperatura llegará a los 23 °C, el valor máximo previsto para este lunes. El cielo seguirá mayormente nublado y la probabilidad de lluvias se ubicará entre el 0% y el 10%. Los vientos del noreste podrían alcanzar velocidades de entre 23 y 31 kilómetros por hora.

Por la noche, la temperatura descenderá hasta los 19 °C. Se mantendrá la nubosidad, con vientos del sudoeste de entre 7 y 12 kilómetros por hora y sin lluvias previstas.

Qué temperaturas se esperan en Tucumán durante la semana

El pronóstico extendido anticipa temperaturas relativamente estables durante los primeros días de la semana, con máximas que volverán a subir hacia el viernes.

- Martes 27 de octubre: mínima de 14 °C y máxima de 22 °C.

- Miércoles 28 de octubre: mínima de 13 °C y máxima de 22 °C.

- Jueves 29 de octubre: mínima de 15 °C y máxima de 21 °C.

- Viernes 30 de octubre: mínima de 14 °C y máxima de 25 °C.

- Sábado 31 de octubre: mínima de 15 °C y máxima de 26 °C.

Así, el lunes comenzará con una mañana fresca y una tarde más templada en San Miguel de Tucumán. Aunque predominará la nubosidad, las probabilidades de lluvia serán bajas durante toda la jornada.

Los datos corresponden al pronóstico para San Miguel de Tucumán y pueden actualizarse a medida que avance la jornada.

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