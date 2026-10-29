Política

Walter Berarducci se suma a La Libertad Avanza en Tucumán

El dirigente destacó la importancia de trabajar para transformar la ciudad y la Provincia.

Walter Berarducci se suma a La Libertad Avanza en Tucumán
Por Redacción Política Hace 1 Hs

Walter Berarducci anunció este jueves su incorporación a La Libertad Avanza Tucumán, el espacio político que tiene a Lisandro Catalán como candidato a gobernador de cara a las elecciones provinciales del 9 de mayo de 2027. 

A través de sus redes sociales, Berarducci agradeció la invitación de Catalán y del equipo libertario para sumarse al trabajo político y expresó su compromiso con la transformación de la provincia.

“Quiero agradecer a Lisandro Catalán y a todo el equipo de La Libertad Avanza Tucumán por invitarme a sumar mi trabajo, mi compromiso y mis ganas de transformar la ciudad y la provincia”, manifestó.

Por su parte, Catalán le dio la bienvenida al dirigente y respondió con un mensaje en el que destacó la importancia de continuar sumando voluntades al espacio. “¡Vamos, Walter! ¡Con todo a transformar la provincia!”, expresó el candidato a gobernador.

La incorporación de Berarducci se suma al proceso de construcción política de LLA, con el objetivo de ampliar su equipo de trabajo y consolidar su presencia en la provincia de cara a los próximos comicios.

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