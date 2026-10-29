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Femicidio en Corrientes: qué reveló la autopsia de Nancy Godoy

La docente rural de 52 años fue encontrada muerta este miércoles en un potrero de la localidad de Esquina, después de permanecer desaparecida desde el 7 de octubre.

Nancy Godoy, docente asesinada en Corrientes.
Nancy Godoy, docente asesinada en Corrientes. Imagen: El Litoral
Por Redacción Seguridad Hace 1 Hs

Los resultados preliminares de la autopsia de Nancy Godoy, la docente rural de 52 años que estaba desaparecida desde el 7 de octubre en Corrientes, aportaron este jueves datos clave para avanzar en la investigación de su muerte.

Según informó el Ministerio Público Fiscal, la mujer sufrió una muerte extremadamente violenta o traumática, tras recibir múltiples lesiones punzocortantes y cortantes. Las heridas estaban distribuidas en distintas partes del cuerpo, entre ellas la cara, el cuello, las piernas y el abdomen. Algunas presentaban signos de haberse producido cuando todavía estaba con vida.

Además, el informe forense indicó que el cuerpo había sufrido desmembramientos y presentaba signos de defensa.

Mientras la fiscalía comunicaba los resultados de la autopsia a los familiares de Godoy, vecinos y amigos de la docente se concentraban frente al Juzgado para reclamar justicia.

Dónde encontraron el cuerpo de Nancy Godoy

El cuerpo de la maestra fue encontrado este miércoles, semisumergido en un potrero de la zona del paraje El Malezal, en la localidad correntina de Esquina.

Dos policías lo localizaron durante un rastrillaje a caballo, a unos 15 kilómetros de la Escuela Rural N° 626, donde Godoy trabajaba como suplente.

El lugar del hallazgo es de difícil acceso y no cuenta con señal telefónica, una complicación adicional para las tareas de los investigadores. Después del operativo, el cuerpo fue trasladado al Instituto Médico Forense para la realización de la autopsia.

Hay cinco detenidos por el crimen de Nancy Godoy

La investigación tiene cinco personas detenidas. El principal sospechoso es Ireneo Antonio Zarza, capataz y encargado del campo, señalado como presunto autor del femicidio.

También están imputados por encubrimiento los peones rurales Felipe Sandoval y Nahuel Rojas, y Rosa Leguizamón, baqueana y pareja de Rojas.

El quinto detenido es Ernesto Ezequiel Bordón, allegado a la familia de los peones, quien está acusado de falso testimonio.

Los investigadores buscan reconstruir qué ocurrió con la docente y determinar las responsabilidades de cada uno de los acusados. Entre los puntos que todavía deben esclarecer figuran cuánto tiempo llevaba el cuerpo en el lugar donde fue encontrado y si ese fue el sitio del ataque o si fue trasladado desde otro punto.

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