Corrientes: detuvieron al principal sospechoso por la desaparición de la docente Nancy Godoy

La investigación por la desaparición de Nancy Estela Godoy, la docente rural que fue vista por última vez el 7 de octubre en el departamento de Esquina, Corrientes, dio un giro decisivo. La Justicia detuvo a Ireneo Zarza, capataz de la estancia El Curupí, predio donde funciona la escuela en la que la mujer dictaba clases. Los investigadores sospechan que se trata del principal responsable del posible femicidio.