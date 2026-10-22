Seguridad

Corrientes: detuvieron al principal sospechoso por la desaparición de la docente Nancy Godoy

Ireneo Zarza, capataz de la estancia donde funciona la escuela rural en la que trabajaba la mujer, fue arrestado por orden de la Justicia. La investigación también apunta a Rosa Leguizamón, otra de las detenidas, mientras los fiscales profundizan los rastrillajes para encontrar a la docente.

Nancy fue vista con vida por última vez hace 15 días
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Por Redacción Seguridad Hace 3 Hs

Resumen para apurados

  • La Justicia de Corrientes detuvo a Ireneo Zarza, capataz de una estancia de Esquina, acusado por el presunto femicidio de la docente Nancy Godoy, desaparecida desde el 7 de octubre.
  • El sospechoso vivía cerca de la escuela y era violento al beber. La causa suma cinco detenidos y peritan prendas y cuchillos incautados con posibles manchas de sangre.
  • Los fiscales intensifican los rastrillajes y cotejarán muestras de ADN de la familia ante el eventual hallazgo de restos, para esclarecer el hecho y definir imputaciones.
Resumen generado con IA

La investigación por la desaparición de Nancy Estela Godoy, la docente rural que fue vista por última vez el 7 de octubre en el departamento de Esquina, Corrientes, dio un giro decisivo. La Justicia detuvo a Ireneo Zarza, capataz de la estancia El Curupí, predio donde funciona la escuela en la que la mujer dictaba clases. Los investigadores sospechan que se trata del principal responsable del posible femicidio.

Según fuentes judiciales citadas por Infobae, la detención fue ordenada por los fiscales Javier Mosquera y María Andrea González, quienes también dispusieron el arresto de un hombre de apellido Sandoval. La hipótesis del crimen cobró fuerza a partir de testimonios y otros elementos reunidos durante la investigación.

Quién es Ireneo Zarza, el principal sospechoso por la desaparición de Nancy Godoy

Zarza se desempeñaba como capataz de la estancia El Curupí, donde se encuentra la escuela rural en la que trabajaba Godoy. De acuerdo con los testimonios incorporados a la causa, el hombre solía dormir en un puesto ubicado a unos 150 metros del establecimiento educativo.

Los investigadores también recibieron declaraciones que describen un comportamiento agresivo del sospechoso en determinadas circunstancias. Según esos testimonios, Zarza acostumbraba beber whisky en ese lugar y se tornaba violento.

Estos elementos forman parte de las pruebas que analiza la Fiscalía para reconstruir lo ocurrido antes de la desaparición de la docente. La investigación busca determinar las circunstancias del hecho y establecer la posible participación de otras personas.

Qué se sabe de Rosa Leguizamón y los objetos encontrados

Otra de las personas bajo investigación es Rosa Leguizamón, detenida el martes por la noche junto con su pareja, Nahuel Rojas. Ambos están acusados de encubrimiento agravado.

Según la pesquisa, Leguizamón habría brindado información falsa a Godoy sobre la posibilidad de regresar ese fin de semana a la ciudad de Esquina. También habría incurrido en contradicciones sobre una supuesta asistencia a una fiesta de doma en la localidad de Sauce.

Durante un allanamiento en su vivienda, los investigadores encontraron una campera negra y dos alpargatas que podrían pertenecer a la docente. Las prendas serán presentadas a los familiares para que intenten reconocerlas.

La Fiscalía analiza estas inconsistencias y los elementos secuestrados para determinar si tuvieron relación con la desaparición de Godoy y si la mujer detenida pudo haber facilitado el presunto crimen.

Cuántos detenidos hay por la desaparición de Nancy Godoy

Con los nuevos arrestos, la causa suma cinco detenidos. Además de Zarza, Leguizamón, Rojas y Sandoval, permanece preso Ernesto Ezequiel Bordón, acusado de falso testimonio.

Bordón había sido detenido después de que los investigadores no pudieran corroborar una versión que habría dado sobre la desaparición de la docente. Durante un allanamiento en su vivienda, se secuestraron cuatro cuchillos, una camisa y una bombacha de campo con manchas rojizas.

Los elementos fueron enviados a peritaje para determinar si las manchas corresponden a sangre humana y, en ese caso, realizar los cotejos necesarios. Su abogado, Norberto Codazzi, cuestionó la validez de la declaración de su defendido y sostuvo que habría sido presionado y maltratado durante su detención.

Por el momento, Bordón no fue imputado por la desaparición de Godoy.

Cómo sigue la búsqueda de la docente desaparecida en Corrientes

Mientras avanza la investigación judicial, los fiscales prevén realizar nuevas entrevistas y obtener muestras de ADN de la hermana y el hijo de Nancy Godoy.

El objetivo es contar con material genético de referencia para eventuales cotejos si se encuentran restos humanos en la zona. Los rastrillajes se intensificaron en las últimas horas, en paralelo con las medidas destinadas a reconstruir los movimientos de la docente antes de desaparecer.

Nancy Estela Godoy fue vista por última vez el 7 de octubre. A más de dos semanas de su desaparición, la Justicia investiga la hipótesis de un femicidio y busca establecer qué ocurrió, dónde se encuentra la mujer y qué responsabilidad tuvo cada uno de los sospechosos.

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